நவ.10ல் மின்தடை

UPDATED : நவ 07, 2026 05:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:06 PM
(காலை 9:00 – மதியம் 3:00 மணி)
* கிண்ணிமங்கலம், மாவிலிபட்டி, கருமாத்துார், சாக்கிலிபட்டி, கோவிலாங்குளம், பூச்சம்பட்டி, ஜோதிமாணிக்கம், வடபழஞ்சி, தென்பழஞ்சி, பல்கலை நகர்.
(காலை 9:00 மணி – மதியம் 2:00 மணி)
* வில்லாபுரம் ஹவுசிங் போர்டு, எப்.எப்.ரோடு, தென்றல் நகர், மணிகண்டன் நகர், அகஸ்தியர் தெரு, அன்பு நகர், காளியம்மன் கோயில், அருப்புக்கோட்டை மெயின் ரோடு, ஜெயவிலாஸ் முதல் வாசுகி தெரு வரை, துளசிராம் தெரு, மீனாட்சி நகர், கணபதி நகர், காவேரி தெருக்கள், செந்தமிழ் தெருக்கள், சவுடேஸ்வரியம்மன் கோயில், தாமரை தெரு, வைகை தெரு, குரு மஹால் பகுதி, ஓம் சக்தி நகர், பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் தெரு, நந்தகோபாலன் தெரு, நேதாஜி தெரு, ராமையா தெரு, நேரு தெரு, என்.எஸ்.கோனார் தெரு, பாரதியார் தெரு, வீரகாளியம்மன் கோயில் தெரு, டி.வி.எஸ்., நகர்.