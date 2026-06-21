UPDATED : நவ 15, 2026 07:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:30 PM
மதுரை: மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ்குமார் உத்தரவின்படி நகர் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை, காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் நடக்கின்றன.
கடந்த நவ.5ம் தேதி 9.5 டன் உபயோகப்படுத்தாத டயர்கள் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அகற்றப்பட்டன. இரு வாரங்களில் கலெக்டர் அலுவலகம், மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்கள், அரசு, தனியார் பள்ளிகள், அரசு மருத்துவமனை வளாகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கொசுப் புழு உற்பத்தியாகும் ஆதாரங்கள் கண்டறிந்து அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநகராட்சி சார்பில் நடத்திய 500க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ முகாம்களில் 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உட்பட 15 ஆயிரத்து 876 பேர் பங்கேற்றனர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், '‘தற்போது வடகிழக்கு பருவ மழை காலமாக இருப்பதால் மழைக் கால நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. மதுரையின் 33 நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் பருவ மழை கால மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு மதியம் 2:00 முதல் 3:30 மணி வரை முகாம் நடக்கிறது. பொதுமக்கள் சுற்றுப்புறத்தை சுகாதாரமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்' என்றனர்.