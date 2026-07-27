கர்ப்பிணி தற்கொலை வழக்கு: சி.பி.சி.ஐ.டி.,யிடம் ஒப்படைப்பு
கர்ப்பிணி தற்கொலை வழக்கு: சி.பி.சி.ஐ.டி.,யிடம் ஒப்படைப்பு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:20 PM
மதுரை: தி.மு.க., பிரமுகரின் மருமகளும், நான்கு மாத கர்ப்பிணியுமான ஆப்ரின், 21, தற்கொலை வழக்கு குறித்த ஆவணங்களை, சிவகங்கை மாவட்ட போலீசார், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்துார் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவர் சாக்ளா. தி.மு.க., பிரமுகர். இவரது மகன் முகமது அஷ்ரப், 30. இவருக்கும், அதே ஊரை சேர்ந்த ஆப்ரின், 21, என்பவருக்கும், கடந்த ஜன., 25ல், திருமணம் நடந்தது. நான்கு மாத கர்ப்பிணியான ஆப்ரின், ஜூன், 17ல் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
மகள் சாவில் மர்மம் இருப்பதாக, ஆப்ரின் பெற்றோர் குற்றஞ்சாட்டினர். மேலும், சாக்ளா அரசியல் செல்வாக்குமிக்கவர் என்பதால், உண்மையை மூடி மறைக்க முயற்சி நடப்பதாக தெரிவித்தனர்.
ஆப்ரின் உடல், புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை முடித்து, பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, மகள் சாவிற்கு நீதி கேட்டு, ஆப்ரின் தாய் பாத்திமா பீவி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
நீதிமன்றம் இவ்வழக்கை, சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி, சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என, உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால், வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி, நேற்று முன் தினம் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, ஆப்ரின் தற்கொலையை விசாரித்த, திருப்பத்துார் நகர காவல் நிலைய போலீசார், வழக்கு ஆவணங்களை, நேற்று மதுரையில், சி.பி.சி.ஐ.டி., அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.