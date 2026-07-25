அய்யங்கோட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வரும் கர்ப்பிணிகள் அவதி
அய்யங்கோட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வரும் கர்ப்பிணிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:06 AM
அலங்காநல்லுார்: அலங்காநல்லுார் வட்டாரம் அய்யங்கோட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வாரந்தோறும் செவ்வாய்க் கிழமை கர்ப்பிணிகளுக்கு பரிசோதனை, ஆலோசனை, சிகிச்சை அளிக்கப் படுகிறது. தினமும் 30 கர்ப்பிணிகள் வரை சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். போதுமான இருக்கைகள் இல்லை. சிகிச்சை பெறும் வரை சுகாதார நிலைய தரையில் அமர்ந்து காத்திருக்கின்றனர். இதனால் அவர்கள் அசவுகரியமாக உணர்கின்றனர்.
விஸ்வநாதன், கொண்டையம்பட்டி: என் மனைவி காலை 8:00 மணிக்கு இங்கு வந்தால் மாலை 3:00 மணிக்குதான் வீடுதிரும்ப முடிகிறது. பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. பணியில் இருப்போர் சரியான நேரத்திற்கு வருவதில்லை. சில பணியாளர்கள் நோயாளிகள், கர்ப்பிணிகளை கடுஞ்சொல் பேசுவது கஷ்டமாக உள்ளது என்றார்.
விமல், மக்கள் நீதிமய்யம் நிர்வாகி, அய்யங்கோட்டை: சிகிச்சைக்கு வரும் கர்ப்பிணிகளுக்கு பரிசோதனைகள் முடிய மாலை ஆகிவிடும். அரசு திட்டப்படி மதிய உணவு வழங்கப்படுவதில்லை. பெரும்பாலோர் வீடுதிரும்பும் வரை சாப்பிடாமல் சமாளிக்கின்றனர். ஓராண்டுக்கும் மேலாக இங்கு பிரசவம் பார்ப்பதே இல்லை.
அலங்காநல்லுார் அல்லது மதுரைக்கு அனுப்புகின்றனர். விபத்தில் காயமடைந்து வந்தாலும் வாடிப்பட்டிக்கு அனுப்புகின்றனர் என்றார்.