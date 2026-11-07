'டெட்' தேர்வு வினாத்தாள் தயாரிப்பில் வேண்டும் சீரமைப்பு: பட்டதாரி ஆசிரியர் வலியுறுத்தல்
'டெட்' தேர்வு வினாத்தாள் தயாரிப்பில் வேண்டும் சீரமைப்பு: பட்டதாரி ஆசிரியர் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
மதுரை: 'பணியில் உள்ள பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தப்படும் சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு வினாத்தாள் தயாரிப்பில் சீரமைப்பு வேண்டும்' என தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலை பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து இக்கழக நிறுவனத் தலைவர் மாயவன் கூறியதாவது:
சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு நடைமுறையால் பல ஆண்டுகள் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு மனஉளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. தாள் 2 எழுதும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை பாடங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வினாத்தாளாக இல்லை.
சமூக அறிவியல், தமிழ், ஆங்கில பாட ஆசிரியர்களுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் கணிதம், அறிவியல் பாடங்களில் இருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது. 20 ஆண்டுகளாக கற்பித்தலில் உள்ள ஆசிரியர்கள் அவரவர் சார்ந்த முதன்மை பாடங்களில் மட்டுமே கற்பித்தல் பணி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆனால் சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு என்ற பெயரில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் படித்த பிற பாடங்களில் இருந்தும் அதிக எண்ணிக்கையில் வினாக்கள் கேட்பது அவர்களை திணறடிக்கும் செயல். இது மாதிரி எந்த துறையில் தகுதி தேர்வு நடத்தினாலும் அத்துறையினர் தேர்ச்சி பெறுவது கடினம். இவ்வகை வினாத்தாளை மாற்றி சீரமைக்க வேண்டும்.
'டெட்' தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணில் ஆசிரியரின் பணிக்காலம், உயர் கல்விக்கு 'வெயிட்டேஜ்' மதிப்பெண்ணை சேர்க்க வேண்டும். தேர்ச்சி மதிப்பெண் அனைத்து பிரிவினருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்றார்.