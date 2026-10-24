பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள்: அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் உத்தரவு
பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள்: அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் உத்தரவு
ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
மதுரை: ‘‘வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான பணிகளை செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும்’’ என தென்மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மதுரையில் வெற்றித் தமிழகம் – தொலைநோக்கு ஆவணம் செயல்திட்ட முன்னெடுப்பு மற்றும் வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னேற்பாடு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
ஊரக வளர்ச்சி துறை முதன்மை செயலர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ், கமிஷனர்கள் ஆனந்தகுமார், அமுதவல்லி, மகளிர் மேம்பாட்டு மேலாண்மை இயக்குனர் ஆர்த்தி, கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குனர்கள், பொறியாளர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் பங்கேற்றனர்.
அமைச்சர் ஆனந்த் பேசியதாவது:
த.வெ.க., அரசு தொலைநோக்கு பார்வையில் வெற்றித் தமிழகம் வளர்ச்சி திட்டத்தை உருவாக்கி உள்ளது. இந்தாண்டு பட்ஜெட்டில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை திட்டங்களை குறித்த காலத்தில் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பதினைந்து மாவட்டங்களில் உள்ள 5093 கிராமங்கள், 26 ஆயிரத்து 644 குக்கிராமங்களில் வளர்ச்சியை முன்னெடுக்க வேண்டும்.
கிராம மக்களின் நல்வாழ்வு, சமூக, பொருளாதார மேம்பாடுக்காக உழைக்கும் வாய்ப்பாக கருதி, அலுவலர்கள் முதல்வர் விஜய் அரசுக்கு நற்பெயர் ஈட்டித்தரவேண்டும்.
வடகிழக்கு பருவமழை நிலவரம் குறித்து ஊராட்சி செயலர்கள், மேல்நிலை தொட்டி பராமரிப்பாளர், மோட்டார் இயக்குனர், பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் தங்கள் பகுதி பி.டி.ஓ.,க்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
சிறுபாலங்களில் வெள்ளநீர் செல்ல அடைப்பு இருந்தால் அகற்ற வேண்டும். தாழ்வான பகுதியில் தேங்கும் மழை நீரை வெளியேற்ற மோட்டார்கள், சாலைகளில் மரம் விழுந்தால் அகற்ற உபகரணங்களை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். நீர்நிலைகளை கண்காணிக்க வேண்டும். புயல் பாதுகாப்பு பணிகள், தங்குமிடம், உணவு போன்றவற்றையும் தயார் செய்ய வேண்டும். இதுபோன்ற வேலைகளுக்கு நிதிஆதாரம் குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து தரப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.