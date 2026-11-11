/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/புத்தாடை வழங்குதல்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
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மதுரை:
மதுரை எம்.எஸ்.
செல்லமுத்து அறக்கட்டளை சார்பில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தீபாவளி புத்தாடைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. மனநல காப்பகம், சிறப்பு பள்ளி, போதி மறுவாழ்வு பயிற்சி மையத்தில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு ஆடைகள் வழங்கப்பட்டன. பங்கேற்றவர்களுக்கு மத்தாப்ப, இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. 'மனநலம் இல்லை என்றால் பொது நலமில்லை' என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது. அறக்கட்டளை நிறுவனர் டாக்டர் சி.ராமசுப்பிரமணியன் நன்றி கூறினார்.