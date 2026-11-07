மதுரை சிறையில் காவலர் மீது கைதி கொடூர தாக்குதல்: மருத்துவமனையில் அனுமதி ; உயிர் பயத்தில் காவலர்கள்
மதுரை சிறையில் காவலர் மீது கைதி கொடூர தாக்குதல்: மருத்துவமனையில் அனுமதி ; உயிர் பயத்தில் காவலர்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:45 AM
மதுரை: மதுரை மத்திய சிறையில் நேற்று காலை குடிநீரில் குளிக்க முயன்ற கைதியை கண்டித்து, வாளியை பறித்த தலைமை காவலர் தெய்வநாயகம் 52, கொடூரமாக தாக்கப்பட்டதில் கண்களில் காயம் ஏற்பட்டது. சிறை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
மதுரை சிறையில் 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் உள்ளனர். நேற்று காலை குளிப்பதற்காக ‘ரிமாண்ட்’ செல்லில் இருந்து நுாற்றுக்கணக்கான கைதிகள் சிறை வளாகத்தில் கூடினர். அப்போது பாதுகாப்புக்கு 4 காவலர்கள்தான் இருந்தனர். கைதிகள் குளிக்க ஆழ்குழாய் நீர் உள்ள நிலையில் கைதி மூர்த்தி 35, என்பவர், குடிநீரில் குளிக்க வாளியில் தண்ணீர் பிடித்துக்கொண்டிருந்தார். இதை கவனித்த தலைமை காவலர் தெய்வநாயகம், கைதியை கண்டித்து வாளியை பறித்தார்.
அப்போது இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட, ஆத்திரமுற்ற கைதி தன் கைகளால் தெய்வநாயகத்தின் முகத்தில் குத்தியதில் கண்கள் பாதிக்கப்பட்டன.
அருகில் இருந்த சில கைதிகள் தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.
பின்னர் வந்த சக காவலர்கள், தெய்வநாயகத்தை சிறை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். கைதி மூர்த்தியிடம் விசாரணை நடக்கிறது.
சிறை காவலர்கள் கூறியதாவது:
தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பியதால், மதுரை சிறையில் காவலர்களுக்கு அதிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் விழிப்புடன் பணிபுரிவதால் கைதிகள் ஆத்திரத்தில் உள்ளனர்.
ஏற்கனவே நாங்கள் பணிச்சுமையால் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகியுள்ள நிலையில் கைதிகளின் மிரட்டலால் அச்சத்தில் உள்ளோம். எங்களை தாக்க நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இதுவே கைதிகளுக்கு பாதிப்பு என்றால் மனித உரிமை கமிஷன், தன்னார்வ அமைப்புகள் குரல் கொடுக்கின்றன. நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டால் எங்கள் துறை அதிகாரிகள்கூட ஆறுதலாக பேசுவது இல்லை.
சிறையில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்துவது குறித்து ஓய்வு டி.ஜி.பி., திரிபாதி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த குழுவில் எங்களையும் ஒரு உறுப்பினராக சேர்த்தால்தான், அடிப்படையில் என்ன பிரச்னை, அதற்கு தீர்வு என்ன என்று ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும்.அதிகாரிகள் கொண்ட குழு, கைதிகளிடம் இருந்து எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு என்பது குறித்து மேலோட்டமாக ஆலோசிக்கும்போது நாங்கள் சொல்லும் கருத்துகளை உள்வாங்க மாட்டார்கள்.
அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதுதான் பரிந்துரையாக கொடுப்பார்கள்.
25 ஆண்டுகளுக்கு முன் சிறையில் ஒரு அதிகாரி எரித்துக்கொல்லப்பட்டார். அதுபோல் மீண்டும் ஏற்படாமல் இருக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.