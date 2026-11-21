/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/சொத்துவரி பாக்கி மாநகராட்சி நோட்டீஸ்
UPDATED : நவ 20, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:24 PM
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மதுரை: மாநகராட்சி மண்டலம் 2ல் ரூ.47 லட்சத்திற்கு மேல் சொத்துவரி பாக்கி வைத்திருந்த 3 வணிக நிறுவனங்களின் சொத்துகளை முடக்க அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் ஒட்டினர்.
வருவாய் பிரிவு அதிகாரிகள் பலமுறை வரி செலுத்த நோட்டீஸ் அனுப்பியும் செலுத்த முன்வராததால் கமிஷனர் கவுரவ் குமார் உத்தரவின்படி துணை கமிஷனர் ராஜாராம், உதவி கமிஷனர் தமிழரசன், உதவி வருவாய் அலுவலர் லாரன்ஸ் தலைமையில் வருவாய் உதவியாளர்கள் விஷ்வகுமார், கலைச்செல்வி உட்பட மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மேற்கண்ட நிறுவன கட்டடங்களில் நோட்டீஸ் ஒட்டினர்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘அடுத்த 15 நாட்களில் நிலுவை தொகையை செலுத்தாவிட்டால், சொத்துகளை மாநகராட்சி கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும்’’ என்றனர்.