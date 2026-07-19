கோயில் சொத்துக்களை அபகரித்தோருக்கு தண்டனை நிச்சயம்; திருச்சி கல்யாணராமன்
கோயில் சொத்துக்களை அபகரித்தோருக்கு தண்டனை நிச்சயம்; திருச்சி கல்யாணராமன்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:08 PM
மதுரை: கோயில்கள் இறைவன் சொத்து. அதை அபகரிப்போருக்கு நிச்சயம் தண்டனை உண்டு என ஆன்மிக சொற்பொழிவாளர் திருச்சி கல்யாணராமன் பேசினார்.
மதுரை அனுஷத்தின் அனுக்கிரகம் சார்பில், காஞ்சி காமகோடி பீட ஆஸ்தான வித்வான், திருச்சி கல்யாணராமனின், 14 நாள் 'கம்பராமாயண தொடர் பக்தி சொற்பொழிவு' நடந்தது.
மதுரை கூடல் நகர், ஆனையூர் மெயின் ரோடு, வ.உ.சி., தெரு காஞ்சி ஸ்ரீமஹா பெரியவர் க்ருஹத்தில் நடந்த சொற்பொழிவின், நிறைவு நாளில் 'ராமர் பட்டாபிஷேகம்' எனும் தலைப்பில் அவர் பேசியதாவது;
எனக்கு சுயநலம் இல்லை என்பர். உண்மையில் சுயநலம் இல்லாத மனிதரில்லை. கஷ்டம் வரும்போது தான் அவரது சுயவடிவம் தெரியும். உலகில் எதுவும் நிலையற்றது. பணம், செல்வம் அதில் முக்கியமானது. நிலையாமை என்ற அதிகாரத்தில் தான் திருவள்ளுவர் செல்வம் குறித்து பாடியுள்ளார். சிறுகச்சிறுக சேரும் செல்வம், மொத்தமாகப் போகும்.
மனிதர்கள் நல்ல குணங்களுடன் வாழ வேண்டும். ஒருவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, அவனது இறப்பில்தான் தெரியும். யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது.
தொண்டு செய்யவே கோயில்களுக்குச் செல்ல வேண்டும். கோயில்களை வைத்து சாம்பாதித்தவருக்கும், கோயில் சொத்துக்களை அபகரித்தோருக்கும் தண்டனை நிச்சயம் உண்டு. அப்படி சம்பாதித்த சொத்து, வந்த வழியே சீக்கிரமே போய்விடும்.
காலத்தை வீணடிக்கக் கூடாது. கிடைக்கும் நேரத்தில் உபயோகமான விஷயங்களைச் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர். பி. உதயகுமார், நிலையூர் ஆதீனம் சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், ஆடிட்டர் சேது மாதவா, வெற்றிவேல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை மதுரை அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிறுவனர் நெல்லை பாலு செய்திருந்தார்.