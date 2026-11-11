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புரவி எடுப்பு திருவிழா

புரவி எடுப்பு திருவிழா

ADDED : நவ 10, 2026 07:48 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 07:48 PM

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கொட்டாம்பட்டி:

திருச்சுனை அய்யனார் கோயில் புரவி எடுப்பு திருவிழா இன்று (நவ.,10) துவங்கியது.

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவின் முதல் நாள் இன்று கருங்காலக்குடி குதிரை பொட்டலில் இருந்து அய்யனார், கருப்பணசாமி, ஏழு சப்த கன்னிமார் உள்ளிட்ட மூன்று சிலைகளை பக்தர்கள் சுமந்து சென்று 3 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள திருச்சனை கோயில் வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றனர். இன்று (நவ. 11) கோயில் வீட்டிலிருந்து மூன்று கோயில்களுக்கு சுவாமி சிலைகளை கொண்டு செல்வர்.

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