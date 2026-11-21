குவாரி முறைகேடு : முன்னாள் அமைச்சர் மைத்துனர்களின் வீடுகளில் சோதனை
குவாரி முறைகேடு : முன்னாள் அமைச்சர் மைத்துனர்களின் வீடுகளில் சோதனை
ADDED : நவ 20, 2026 04:58 PM
பூவந்தி: சிவகங்கை மாவட்டம் பூவந்தியில் குவாரி முறைகேடு தொடர்பாக தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த பத்திரப்பதிவுத்துறை முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் மைத்துனர்கள் வீடுகளில் இன்று (நவ.,20) மதுரை குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஆறு மணி நேரம் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
தி.மு.க., ஆட்சியில் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் மூர்த்தி. மதுரை மாவட்டத்தில் குவாரி விதிமீறல் தொடர்பாக மதுரை குற்றப்பிரிவு போலீசார் இன்று மூர்த்தியின் மதுரை வீட்டில் சோதனை நடத்தினர். அதன் தொடர்ச்சியாக அவரது மைத்துனர்களின் பூவந்தி வீடுகளிலும் சோதனை நடந்தது.
மூர்த்தியின் மனைவி செல்லம்மாளின் சகோதரர்கள் சகோதரர்கள் விஜயகிருஷ்ணன், ராஜாமணி. இவர்கள் பூவந்தியில் வருகின்றனர். இன்று காலை 7:00 மணிக்கு மதுரை ஒத்தக்கடை இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையில் 15க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இருவரது வீடுகளிலும் சோதனை நடத்தினர். அப்போது வீடுகளில் அவர்கள் குடும்பத்தினருடன் இருந்தனர். சோதனை அறிந்ததும் அருகிலிருந்த உறவினர்கள் இருவரது வீடுகள் முன்பும் கூடினர். ஆனால் அவர்களை போலீசார் அனுமதிக்கவில்லை. பாதுகாப்புக்காக வீடுகள் முன்பு போலீசார் நிறுத்தப்பட்டனர். இச்சோதனை மதியம் 1:00 மணிக்கு நிறைவடைந்தது. சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் எதையும் போலீசார் கைப்பற்றவில்லை என உறவினர்கள் தெரிவித்தனர்.