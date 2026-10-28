மாவட்ட சிறைகளில் கேள்விக்குறியாகும் பாதுகாப்பு: ஜெயிலர் இல்லாத சிறைகள்; 100 கைதிகளுக்கு காவலர் ஒருவரே
மாவட்ட சிறைகளில் கேள்விக்குறியாகும் பாதுகாப்பு: ஜெயிலர் இல்லாத சிறைகள்; 100 கைதிகளுக்கு காவலர் ஒருவரே
ADDED : அக் 27, 2026 05:29 PM
மதுரை: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து நேற்று (அக்.,26) இரவு 17 கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில், மற்ற மாவட்ட சிறைகளின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. முக்கிய பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாலும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையைவிட கூடுதல் கைதிகளை அடைப்பதாலும்தான் இதுபோன்ற சம்பவம் நடப்பதாக சிறை காவலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
கைதிகள் தப்பிய தகவல் அறிந்து டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோர், உடனடியாக இரவோடு இரவாக அனைத்து சிறைகளிலும் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய அந்தந்த சிறை எஸ்.பி.,க்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
பொதுவாக மாவட்ட சிறைகளுக்கு கூடுதல் கண்காணிப்பாளர்தான் தலைமை அதிகாரியாக இருப்பார். அதற்கடுத்து ஜெயிலர், உதவி ஜெயிலர் இருப்பர். ஆனால் தேனி உட்பட பெரும்பாலான சிறைகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர், ஜெயிலர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. கிளை சிறைகளிலும் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
த.வெ.க., அரசு அமைந்த பிறகு போக்சோ, கஞ்சா உள்ளிட்ட வழக்குகளில் அதிகம் பேர் கைது செய்யப்பட்டு மத்திய சிறைகளுக்கு அழைத்து வரப்படுகின்றனர். ஆனால் கைதிகள் அதிகம் இருப்பதாக கூறி மாவட்ட சிறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் மாவட்ட சிறைகளிலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையைவிட கைதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
தேனியில் 200 கைதிகள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 334 கைதிகள் இருக்கின்றனர். அதற்கேற்ப சிறை காவலர்களின் எண்ணிக்கை இல்லை. 334 கைதிகளுக்கு 32 காவலர்கள்தான் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆள் பற்றாக்குறையால், மெயின் கேட்டில் இரவில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் இல்லாததும் கைதிகள் தப்பிச்சென்றதற்கு முக்கிய காரணம்.
ஆறு கைதிகளுக்கு ஒரு காவலர் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது 100 கைதிகளுக்கு ஒரு காவலர் இருக்கிறார். போலீஸ் துறைக்கு தரும் முக்கியத்துவத்தை சிறைத்துறைக்கு அரசு தராததே காரணம் என்கின்றனர் சிறை காவலர்கள்.