ரயில் அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு... சோழவந்தான் பணியாளர் குடியிருப்பு வளாக அவலம்
ரயில் அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு... சோழவந்தான் பணியாளர் குடியிருப்பு வளாக அவலம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:59 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:29 PM
சோழவந்தான்: சோழவந்தான் ரயில்வே குடியிருப்பு வளாகத்தில் செடி, கொடிகள் அடர்ந்து, கழிவுநீர் தேங்கி, தீவாக மாறி வருவதை தவிர்க்க ரயில்வே நிர்வாகம் சீரமைக்க வேண்டும்.
இங்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே நகரி ரோட்டில் ரயில்வே பணியாளர்களுக்கான குடியிருப்பு வளாகம் அமைந்துள்ளது. இதில் பல பணியாளர்கள் குடும்பத்துடன் வசிக்கின்றனர். பெயரளவுக்கு கட்டடம் மட்டுமே நன்றாக உள்ளது. வளாகம் முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் பணியாளர்கள் பரிதவிக்கின்றனர்.
சுற்றிலும் செடி, கொடிகள் அடர்ந்து காடு போல காட்சியளிக்கிறது. பாம்பு, பூரான் உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துகள் சாதாரணமாக உலா வருகின்றன. குழந்தைகளை வெளியில் விடுவதற்கே அச்சமடைகின்றனர். முறையான வடிகால் வசதி செய்யாதது, வடிகால் பாதையில் 'பார்க்கிங்' காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டியது போன்ற காரணங்களால், கழிவுநீர் வெளியேற வழியின்றி வளாகம் தீவாக மாறி வருகிறது.
துர்நாற்றம் வீசி வளாகத்தில் சுகாதார சீர்கேடு நிலவுகிறது. தேங்கிய நீரில் உற்பத்தியாகும் கொசுக்கள், புழுக்களால் நோய்கள் பரவுகின்றன. செப்டிக் டேங்க் செல்லும் குழாய்கள் அடைத்துள்ளதால் குடியிருப்போர் கழிப்பறையை பயன்படுத்த முடியவில்லை. 'காம்பவுண்ட்' சுவரை முழுமையாக அமைக்காததால் வெளியாட்கள் இரவில் அத்துமீறி வளாகத்திற்குள் நுழைந்து மது அருந்துகின்றனர். பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பாற்ற நிலையில் அவர்களை தட்டிக் கேட்கவும் வழியில்லை. ரயில்வே நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து சீரமைக்காவிடில் விபரீதம் விளைய வாய்ப்புள்ளது என, பணியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.