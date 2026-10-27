ஒவ்வொரு 2.05 நிமிடத்திற்கும் 560 கிலோ எடையில் தயாரிக்கப்படும் ரயில் சக்கரங்கள் தேய்மானத்தால் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பு
ஒவ்வொரு 2.05 நிமிடத்திற்கும் 560 கிலோ எடையில் தயாரிக்கப்படும் ரயில் சக்கரங்கள் தேய்மானத்தால் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பு
ADDED : செப் 28, 2026 12:58 AM
-நமது நிருபர்-: இந்திய ரயில்வேயில் பயன்படுத்தப்படும் சக்கரங்கள், அச்சுகள் உள்ளிட்ட முக்கிய உதிரிபாகங்களை தயாரிக்கும் கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரு யெலஹங்கா ரயில் சக்கரங்கள் தொழிற்சாலையில் இதுவரை 36 லட்சம் சக்கரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு 2.05 நிமிடத்திற்கும் 560 கிலோ எடையுள்ள சக்கரங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
பெங்களூருவில் 1983 டிசம்பரில் இந்தியாவின் முதல் ரயில் சக்கரம் தயாரிக்கப்பட்ட நிலையில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் 1984 செப்., 18ல் பெங்களூரு தொழிற்சாலை திறக்கப்பட்டது. இதுவரை 36 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சக்கரங்கள், ரயிலின் இருபுற சக்கரங்களை இணைக்கும் அச்சுகள் 17 லட்சம், வீல் செட் 12 லட்சம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆண்டுக்கு 56,700 சக்கரங்களை தயாரிக்கும் திறன் கொண்ட இத்தொழிற்சாலை ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட இலக்கை நிர்ணயித்து உற்பத்தியை அதிகரித்து வருகிறது. அதேசமயம் வந்தே பாரத் ரயில் சக்கரங்கள் உ.பி., மாநிலம் ரேபரேலி தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதற்கான அச்சுகள் யெலஹங்காவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
ஸ்கிராப் மறுசுழற்சி தொழிற்சாலையின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக ஸ்கிராப் உலோக மறு சுழற்சி உள்ளது. மண்டல ரயில்வேகளில் பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்படும் பழைய தண்டவாளம், சக்கரங்கள், அச்சுகள் மற்றும் பிற உலோகப் பொருட்கள் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டு உருக்கப்பட்டு புதிய சக்கரங்கள் மற்றும் அச்சுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
ஒரு சுற்றுக்கு 25 டன் ஸ்கிராப் உலோகம் மெகா வாளி மூலம் உலைக்கு அனுப்பப்படுகிறது 1,700 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உருக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு 2.05 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை 560 எடையுள்ள சக்கரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதில் சின்ன சின்ன பள்ளம் இருந்தால் அவை கண்டறியப்பட்டு, அல்ட்ரா சோனிக் டெஸ்டிங் மூலம் சரிசெய்யப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு சக்கரத்திற்கும் ஒரு எண் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த எண் அடிப்படையிலேயே தேய்மானம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு சக்கரம் அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வரை தேய்மானம் இல்லாமல் ஓடும்.
அதன்பிறகு அவரை மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும். ஒவ்வொரு ஆயிரம் சக்கரங்களில் ஒரு சக்கரம் வெட்டி பரிசோதிக்கப்படுகிறது. அதில் மாறுபாடு இருந்தால், அந்த 'பேட்ச்'சில் தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்து சக்கரங்களும் மீண்டும் உருக்கப்படும். ஒரு சக்கரம் உருவாக்க குறைந்தபட்சம் ரூ.50 ஆயிரம் செலவாகிறது.
அச்சு தயாரிப்பு இருசக்கரங்களை இணைக்கும் அச்சு தயாரிக்க பயன்படும் இரும்பு மூலப்பொருட்கள் தனியார் இரும்பு ஆலைகளில் இருந்து கொள்முதல் செய்து இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன.
1150 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் ஒவ்வொரு 2.05 நிமிடத்திற்கும் வார்க்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு 3.78 நிமிடத்திற்கும் செதுக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. ஸ்கிராப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. சக்கரங்கள் தனியாக ரயிலில் பயன்படுத்தப் படுவதில்லை.
அவை அச்சில் 'பிரஸ்' செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு 3.51 நிமிடத்திற்கும் 'வீல் செட்' ஆக உருவாக்கப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட இலக்கை நிர்ணயித்து அதைவிட கூடுதலாக சக்கரங்கள், அச்சுகள் தயாரித்து இந்திய ரயில்வே சக்கர தொழிற்சாலை சாதித்து வருகிறது.