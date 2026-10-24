மழைக்காக காத்திருக்கும் மானாவாரி விவசாயிகள்: நடவுக்கு காத்திருக்குது நெல் நாற்றுகள்
மழைக்காக காத்திருக்கும் மானாவாரி விவசாயிகள்: நடவுக்கு காத்திருக்குது நெல் நாற்றுகள்
UPDATED : அக் 20, 2026 01:07 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:36 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் வட்டார மானாவாரி பகுதிகளில் நடவு செய்வதற்கு நெல் நாற்றுகள் தயாராகி விட்டன. மழையை எதிர்நோக்கி ஏராளமான விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர்.
தென்பழஞ்சி விவசாயிகள் சிவராமன், பாண்டியன் கூறியதாவது:
வழக்கமாக ஆடி 18 லிருந்து ஆவணி முதல் வாரத்திற்குள் நெல் நாற்று பாவி விடுவோம். புரட்டாசி 30 க்குள் நடவு செய்து விடுவோம். ஐப்பசி முதல்வாரம் களை எடுத்து விடுவோம். அப்போதுதான் தை மாதம் அறுவடைக்கு நெற்பயிர் ரெடியாகும். இந்த நடைமுறை தொடர்ந்தால்தான் நெல் நாற்றுக்கள் நோய் தாக்கம் இன்றி செழிப்பாக வளரும், மகசூலும் அதிகரிக்கும்.
இந்தாண்டு மழை இல்லாததாலும், வெயில் தாக்கம் அதிகம் இருந்ததாலும் கண்மாய்கள் வறண்டுள்ளன. ஆழ்குழாய் கிணறுகளிலும் நீர்மட்டம் குறைந்து விட்டது.
உணவுக்கு அரிசி தேவை. சமீபத்தில் அரிசி விலை அதிகளவில் உயர்ந்து விட்டது. உணவுக்கு தேவைப்படும் என்பதால் சில விவசாயிகள் மழையை நம்பி நெல் நாற்று பாவியுள்ளோம். நாற்றங்கால் அமைக்க, உழவு செய்து விதை நெல் வாங்கி நாற்று பாவுவதற்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் செலவாகி உள்ளது.
நடவுக்கு நாற்றுகள் தயாராகி விட்டன. ஆனாலும் இன்னும் மழை துவங்கவில்லை. நாற்றுப் பாவிய 25 முதல் 30 நாட்களுக்குள் நடவு செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் நாற்றுகள் முற்றிவிடும். அதன்பின் அவற்றை கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகத்தான் பயன்படுத்த முடியும்.
மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் வரை நல்ல மழை பெய்கிறது. தென்பழஞ்சி பகுதிகளில் துாறலுடன் நின்று விடுகிறது. இன்னும் 10 நாட்களுக்குள் மழை பெய்தால் மட்டுமே நடவு பணிகளை துவக்க முடியும். நடவு செய்த பின்பு மழை பெய்யாவிடில் நாற்றுகள் கருகி வீணாகும், என்றனர்.