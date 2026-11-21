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செங்கோட்டை – திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் சிறப்பு ரயில்கள்
செங்கோட்டை – திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் சிறப்பு ரயில்கள்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:26 PM
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மதுரை: கார்த்திகை தீப விழாவை முன்னிட்டு செங்கோட்டை – திருவண்ணாமலை இடையே திருநெல்வேலி, மதுரை வழியாக சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
நவ., 23 இரவு 8:45 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06071) மறுநாள் காலை 7:30 மணிக்கு திருவண்ணாமலை செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் நவ., 24 இரவு 9:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06072) மறுநாள் காலை 10:00 மணிக்கு தென்காசி செல்கிறது.
தென்காசி, அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்துார், விருதுநகர், மதுரை, சோழவந்தான், திண்டுக்கல், மணப்பாறை, திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலுார், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம் ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்கிறது.
இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்குகிறது.