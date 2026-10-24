சிறப்பு 'டெட்' தேர்வின் தேர்ச்சிமதிப்பெண் குறைக்க வேண்டும்: ஆசிரியர் சங்கங்கள் போர்க்கொடி
சிறப்பு 'டெட்' தேர்வின் தேர்ச்சிமதிப்பெண் குறைக்க வேண்டும்: ஆசிரியர் சங்கங்கள் போர்க்கொடி
UPDATED : அக் 13, 2026 07:20 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:16 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் நடந்த சிறப்பு 'டெட்' தேர்வின் தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை குறைத்து நிர்ணயிக்க வேண்டும் என ஆசிரியர் சங்கங்கள் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளன.
மத்திய அரசின் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி அரசு, உதவிபெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கு 'டெட்' தேர்ச்சி கட்டாயம். பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களும் 'டெட்' தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து ஜூலையில் தமிழகத்தில் சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு நடந்தது. இதன் முடிவுகள் நேற்று முன்தினம் வெளியானது. இதில் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 1,60,929 பேர் எழுதியதில் 61,153 பேரும், இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 59,535 பேர் எழுதி 47,628 பேரும் தேர்ச்சி பெற்றனர். பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான வினாத்தாள் மிக கடினமாக இருந்தது என கருத்து நிலவியது.
எனவே தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை குறைத்து நிர்ணயிக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாநில பொதுச் செயலாளர் குமரேசன்: பிற மாநிலங்கள் போல் தமிழக அரசும் கொள்கை முடிவுப்படி தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை குறைத்து நிர்ணயிக்கலாம். தமிழகத்தில் சிறப்பு 'டெட்' எழுதிய ஆசிரியர்கள் பலஆண்டுகள் பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள்.
கடைசியாக நடந்த 'டெட்' தேர்வு தேர்ச்சி மதிப்பெண் நிர்ணய உத்தரவை ரத்து செய்து, தற்போது பணியில் உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எழுத்து தேர்வுக்கு 35 மதிப்பெண், பணிக்காலத்திற்கு 15 மதிப்பெண், உயர்கல்வி தகுதிக்கு 5 என தேர்ச்சிக்கு 55 மதிப்பெண் என்று நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றார்.
இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்க இயக்கம் (எஸ்.எஸ்.டி.ஏ.,) பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் கூறுகையில், பல ஆண்டுகள் பணியாற்றிய நிலையில் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் 'டெட்' தேர்வு காரணமாக மனஉளைச்சலில் தவிக்கின்றனர். பிற மாநிலங்கள் போல் தமிழகத்திலும் தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை குறைக்க வேண்டும். இந்த சிறப்பு 'டெட்' தேர்வு தேர்ச்சிக்கு 5 சதவீதம் மதிப்பெண் வரை குறைக்க வேண்டும் என்றார்.