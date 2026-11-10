பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் காலத்தை குறைக்க வேண்டும்
பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் காலத்தை குறைக்க வேண்டும்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
மதுரை: ‘‘ஜி.எஸ்.டி.,யின் தலைகீழ் வரி அமைப்பின் கீழ் 60 நாட்களுக்குள் பணத்தை பெறும் காலத்தை 15 நாட்களாக குறைக்க வேண்டும்’’ என தமிழ்நாடு உணவுப் பொருள் வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் வேல்சங்கர், ஆலோசகர் ஜெயப்பிரகாசம் தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
உள்ளீட்டு வரி வரவு திரும்பப் பெறப்பட வேண்டிய தலைகீழ் வரி அமைப்பின் கீழ் உள்ள பொருட்களுக்கான மூலப்பொருட்களின் மீதான வரிவிதிப்பு விகிதத்தைக் குறைக்க வேண்டும். தற்போது தலைகீழ் வரி அமைப்பின் கீழ் 60 நாட்களுக்குள் பணத்தைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற நிலை உள்ளது. நிராகரிப்பதற்கான காரணத்தை அதிகாரிகள் தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த 60 நாள் காலக்கெடுவை 15 நாட்களாக குறைக்கவேண்டும்.
ஜி.எஸ்.டி.,யின் கீழ் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டு வரி விதிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இருக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சில உற்பத்தியாளர்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.1.5 கோடிக்கும் குறைவான விற்றுமுதல் பெற்று, கூட்டு வரி விதிப்புத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சதவீத ஜி.எஸ்.டி., செலுத்துகின்றனர்.
இதனால் உண்மையான வரி செலுத்தும் பங்குதாரர்கள் பாதித்து, அவர்களுடன் போட்டியிட முடியவில்லை. எனவே கூட்டு வரி விதிப்புத் திட்டத்திற்கு வர்த்தகர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி அளித்து, உற்பத்தியாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்க வேண்டும் என்றனர்.