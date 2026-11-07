ரூ.198 கோடியில் மண்டல புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம்: மதுரையில் அமைய அறிக்கை தயார்
ரூ.198 கோடியில் மண்டல புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம்: மதுரையில் அமைய அறிக்கை தயார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
மதுரை: மதுரை ராமநாதபுரம் பழைய கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் ரூ. 198 கோடியில் 11 தளங்களுடன் கூடிய மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கான ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் மண்டல மையம் அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (டி.பி.ஆர்.,), வரைபடம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த இடத்தை தேர்வு செய்து நிதி ஒதுக்கியும் வருவாய்த்துறையில் இருந்து இடம் மாற்றப்படவில்லை. த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்ததும், ஜூலை 30ல் பழைய ராமநாதபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள 126 சென்ட் இடத்தில் தரைத்தளத்துடன் கூடிய 8 தளங்கள் அமைப்பதற்கான நிலமாற்று முன்மொழிவு கடிதம் மதுரை கலெக்டரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
சுகாதார அமைச்சர் அருண்ராஜ், தேசிய நலக்குழும இயக்குநர், செயலர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து இந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தனர். 126 சென்ட் நிலத்திற்கு அருகிலுள்ள 84 சென்ட் நிலத்தையும் சேர்த்து தரைத்தளத்துடன் கூடிய 11 தளங்கள் அமைக்க அறிவுறுத்தினர். கூடுதல் நிலத்திற்கான நிலமாற்று முன்மொழிவு கடிதம் அக்.1 ல் கலெக்டருக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இதையடுத்து பொதுப்பணித்துறையினர் 11 தளங்கள் கட்டுவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரித்தனர். இதற்கு ரூ.198 கோடி செலவாகும் என அறிக்கை தயாரித்து ஒப்பளிப்பு அரசாணை வேண்டி மருத்துவக் கல்வி இயக்குநருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
தற்போது முதற்கட்டமாக ரூ.83 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் கிடைத்தால் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய புற்றுநோய் மண்டல மையமாக மதுரை மாறும்.