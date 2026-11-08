மண்டல மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் பணியிடங்கள்: அரசு டாக்டர்கள் வரவேற்பு
மண்டல மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் பணியிடங்கள்: அரசு டாக்டர்கள் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 PM
மதுரை: நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக மண்டல அளவில் நான்கு மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் பணியிடங்கள் உருவாக்கும் அரசின் முடிவை அரசு டாக்டர்கள் சங்கம் வரவேற்றுள்ளது.
மதுரையில் சங்கத் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் 78 அரசு, தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரிகள் உள்ளன. மாநில அளவில் மருத்துவக் கல்லுாரி இயக்குநர் (டி.எம்.இ.,) மூலம் டிரான்ஸ்பர் பேனல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடக்கின்றன. அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மண்டல அளவில் 4 மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர்கள், மாநில அளவில் ஒரு மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் என பிரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. டிரான்ஸ்பர் பேனல், நிர்வாக ரீதியான அதிகாரப் பகிர்வு, பரவல் குறித்து இனிமேல் தான் வரையறுக்கப்படும். இன்னும் விரிவான ஆலோசனை நடைபெற வேண்டும். நான்கு மண்டல அலுவலகங்கள், அதற்கான பணியாளர்கள் நியமனம் நடக்க வேண்டும். ஏற்கனவே உள்ள பாரம்பரிய மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் கூடுதல் கட்டடம் கட்டினால் மண்டல அலுவலகம் தயாராகி விடும். மண்டல அளவிலான இயக்குநர்கள் கல்லுாரி டீன்களுக்கும் மாநில இயக்குநருக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுவர். இந்த முடிவை எங்கள் சங்கம் வரவேற்கிறது என்றார்.