/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/வாகனங்களில் ஏர்ஹார்ன் அகற்றம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:54 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மதுரை மாவட்ட கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவின் பேரில் வட்டார போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் மாட்டுத்தாவணி பஸ்ஸ்டாண்டில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். மதுரை வடக்கு ஆர்.டி.ஓ., சித்ரா தலைமையில், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் மாணிக்கம், போக்குவரத்து போலீஸ் எஸ்.ஐ., விஸ்வநாதன் அடங்கிய குழுவினர் பஸ்களில் சோதனை செய்தனர்.
நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பஸ்களில் அதிக ஒலி எழுப்பும் ஏர்ஹார்ன்களை பறிமுதல் செய்தனர். அவர்கள் கூறுகையில், ‘‘இதுபோன்ற விதிமீறல்களுக்காக மட்டுமே கடந்த ஜனவரி முதல் இன்று வரை 65 வாகனங்களிடம் ரூ.65 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற அதிக ஒலிஎழுப்பும் ஹார்ன்களை பயன்படுத்தக் கூடாது. மீறினால் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனர்.