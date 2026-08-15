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﻿ மதுரை சித்திரை வீதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் என எச்சரிக்கை

﻿ மதுரை சித்திரை வீதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் என எச்சரிக்கை

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:00 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:00 AM

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக முன்னேற்பாடுகளை முன்னிட்டு, சித்திரை வீதிகளில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் போலீசாருடன் இணைந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

சித்திரை வீதிகளை ஆக்கிரமித்த தெருவோர கடைகள், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்ட விளம்பர பலகைகள் அகற்றப்பட்டன. தீனதயாள் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட வண்டிகளை பயன்படுத்தாமல், கூடுதல் கடைகள் அமைத்தவர்களின் மாற்று வண்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அகற்றப்பட்டதுடன் ஆவணி வீதிகளில் இருந்து சித்திரை வீதிகளுக்குள் டூவீலர், சரக்கு வாகனங்கள் நுழைவதை தடுக்க தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

'அளவோடு வியாபாரம் செய்வோருக்கு தடையில்லை. மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபடுவோருக்கு ரூ.50,000 முதல் ரூ.ஒரு லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன், கடைக்கான வர்த்தக உரிமமும் ரத்து செய்யப்படும்' என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.

இப்பணியில், மண்டலம் 3 உதவிப் பொறியாளர் விக்னேஷ் உள்ளிட்ட மாநகராட்சி அதிகாரிகள், போலீஸ் உதவி கமிஷனர் வேல்முருகன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் செழியன், செல்வக்குமாரி உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் ஈடுபட்டனர்.

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