/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மலைத்தேனீ கூடு அகற்றம்
UPDATED : நவ 19, 2026 11:35 PM
ADDED : நவ 19, 2026 10:56 PM
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(படம் வேண்டாம்)
உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி அருகே பி.கன்னியம்பட்டி பெரியமாயன் என்பவரது வீட்டின் இரண்டாவது மாடியில் உள்ள ஜன்னல் சன்சேடு பகுதியில் மலைத்தேனீக்கள் கூடு கட்டியிருந்தது.
அந்தப்பகுதியில் பொதுமக்கள் சென்று வரும்போது தேனீக்கள் மூலம் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. உசிலம்பட்டி தீயணைப்பு வீரர்கள் நிலைய அலுவலர் கருப்பையா தலைமையில் அங்கு சென்றனர். பாதுகாப்பு உடைகள் அணிந்து தேனீக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் புகை மூட்டும் முறையைப் பயன்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் சமநிலைக்கும், இயற்கைக்கும் முக்கியப்பங்காற்றும் தேனீக்களின் உயிர்களையும், மனிதர்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் தேனீக்களை விரட்டி கூட்டை அப்புறப்படுத்தினர்.