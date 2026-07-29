ஆபத்து மரங்களை அப்புறப்படுத்துங்க: ரோட்டோரம் காத்திருக்கும் விபத்து
ஆபத்து மரங்களை அப்புறப்படுத்துங்க: ரோட்டோரம் காத்திருக்கும் விபத்து
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:13 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM
சோழவந்தான்: விக்கிரமங்கலத்தில் ரோட்டோர மரங்களால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
இங்கு செக்கானுாரணி ரோட்டில் மின்வாரிய அலுவலகம் அருகே ரோட்டோரம் 20க்கும் மேலான தென்னை மரங்கள் உள்ளன. இவற்றில் பல மரங்கள் பட்டுப் போய் பல ஆண்டுகளாகி விட்டன. பெரும்பாலான மரங்கள் ரோட்டில் சாய்ந்து விழுமளவு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளன.
காற்று வீசும் போது மரங்கள் ஆடுவது வழிநடப்போருக்கும், வாகன ஓட்டிகளுக்கும் பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அவ்வப்போது மரத்திலிருந்து விழும் காய்ந்த மட்டைகள், தேங்காய்கள் வாகன ஓட்டிகளை பதம் பார்க்கின்றன. இவ்வழியே பள்ளி, மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு தினமும் ஏராளமானோர் செல்கின்றனர்.
இதனால் விபத்து ஏற்பட்டு விபரீதம் விளைய வாய்ப்புள்ளது. பல மரங்களில் மட்டைகள் காய்ந்து உள்ளன. எந்நேரமும் விழுந்து விடும் நிலையில் தொங்குகின்றன. நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து ஆபத்து மரங்களை அகற்ற வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.