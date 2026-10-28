சொந்த பணத்தில் ரோட்டை சீரமைத்த குடியிருப்போர்: பொறுக்க முடியாமல் களமிறங்கிய மக்கள்
சொந்த பணத்தில் ரோட்டை சீரமைத்த குடியிருப்போர்: பொறுக்க முடியாமல் களமிறங்கிய மக்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
சோழவந்தான்: சோழவந்தான் பேரூராட்சியில் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் கண்டுகொள்ளாததால் வைகை நகர் குடியிருப்போர் சொந்த பணத்தில் ரோட்டை சீரமைத்தனர்.
விரிவாக்கப்பகுதியான வைகைநகரில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. பல ஆண்டுகளாக ரோடு, சாக்கடை கால்வாய், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை. இதனால் ரோடு சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது.
மழைக்காலத்தில் சேறும், சகதியுமாகி நடக்க வழியின்றி உள்ளது. டூவீலரில் செல்வோர் விழுந்து காயமடைவர். ரோட்டை சீரமைப்பது குறித்து பேரூராட்சியில் தெரிவித்தும், அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை. புகார் கொடுத்து சலித்துப் போன குடியிருப்போர், அவர்களே களத்தில் இறங்கினர். சொந்த பணத்தில் ரோட்டை சீரமைத்தனர்.
அப்பகுதி மகாராஜன் கூறுகையில், ‘‘பேரூராட்சி வரிவசூலிக்க தவறுவதில்லை. ஆனால் அடிப்படை வசதிகளை கேட்டால், கண்டு கொள்வதில்லை. இதனால் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் முதல் பலரும் பாதித்துள்ளோம். வேறு வழியின்றி சொந்தப் பணத்தில் தற்காலிகமாக ரோட்டை சீரமைத்துள்ளோம். பேரூராட்சி அதிகாரிகள்தான் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்’’ என்றார்.