பதவி உயர்வின்றி தவிக்கும்பல்கலை அலுவலர்கள்: 5 ஆண்டாக நகராத 'பைல்'கள்
பதவி உயர்வின்றி தவிக்கும்பல்கலை அலுவலர்கள்: 5 ஆண்டாக நகராத 'பைல்'கள்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:59 PM
மதுரை: மதுரை காமராஜ் பல்கலை அலுவலர்கள் 5 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வின்றி தவிக்கின்றனர்.
இப்பல்கலையில் உதவியாளர், கண்காணிப்பாளர், உதவி, துணைப் பதிவாளர்கள் என 180க்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளனர். இவர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் பதவி உயர்வு பெறாமலேயே பலர் ஓய்வு பெற்றுவருகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: அலுவலகங்களில் பி.ஆர்.ஓ., ஸ்டோர் மேனேஜர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பதவிகள் காலியாக உள்ளன. பதவி உயர்வுக்கு தகுதி இருந்தும் உரிய காலத்தில் கிடைக்கவில்லை. 5 ஆண்டுகளாக அதே நிலையில் நீடிக்கிறோம்.
இதுகுறித்து கேட்டால் துணைவேந்தர் பணியிடம் காலியாக உள்ளது என்கின்றனர். ஆனால் பேராசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான (சி.ஏ.எஸ்.,) நடவடிக்கைகள் மட்டும் தொடர்கின்றன. தற்போதைய கன்வீனரான கல்லுாரிக் கல்வி கமிஷனர் பொன்னையா இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.