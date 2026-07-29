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வருத்தத்தில் உழலும் வருவாய்த்துறையினர்: யானைப் பசிக்கு சோளப்பொறி

வருத்தத்தில் உழலும் வருவாய்த்துறையினர்: யானைப் பசிக்கு சோளப்பொறி

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:05 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:05 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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மதுரை: வருவாய்த் துறையினருக்கு போதுமான செலவின தொகையை வழங்காமல் முகாம்கள், விழாக்கள் நடத்துவதால் அலுவலர்கள் வருத்தத்தில் உழல்கின்றனர்.

அரசின் வருவாய்த் துறையில் ஏராளமான அரசு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கான செலவினங்களை இத்துறையினரே ஏற்கும் நிலை உள்ளது. முகாம்கள், அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும் அரசு ரூ.50 ஆயிரம் தருகிறது. ஆனால் முகாம்களுக்கு ரூ.ஒரு லட்சம் முதல் ரூ.1.25 லட்சம் செலவாகிறது. இந்நிகழ்வு முடியும் முன்பாக அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து விடுகிறது. இவற்றை ஒவ்வொரு தாலுகாவும் வரிசைப்படி செலவிட வேண்டும் எழுதப்படாத விதி.

கடந்த மாதம் பேரையூரில் 'மக்களை தேடி', பின்பு திருமங்கலத்தில் 'உங்களை தேடி உங்கள் ஊர்' முகாம்கள் நடந்தன. ஆக.15 ல் சுதந்திர தின நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளது. இதற்கான முழுச் செலவும் வருவாய்த்துறையினர் தலையில்தான் விழும்.

அவர்கள் கூறியதாவது: எல்லா மாவட்டங்களிலும் இதே நிலை உள்ளது. இதில் பூங்கொத்துகள், பந்தல் அமைப்பது, டீ, காபி, காலை, மதிய உணவு, வாகனச் செலவு, தியாகிகள், சிறந்த பணியாளர்களை கவுரவிக்க சால்வை, விருதுகள் என அனைத்தையும் வருவாய் அலுவலர்களே செலவிட வேண்டியுள்ளது. அரசு தரும் தொகை 'யானைப் பசிக்கு சோளப்பொறி'யாகத்தான் இருக்கும்.

இதனை சரிகட்ட, சிலர் பொதுமக்களிடம் தொகை பெறுகின்றனர். சமீபத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் ரெய்டுகளால் அதுவும் நின்றுவிட்டது. விழாக்கள், முகாம்களுக்கான செலவின தொகையை அரசே முழுமையாக வழங்கினால் இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்காது என்றனர்.

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