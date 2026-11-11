புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமானத்திற்கு இடைக்கால தடை கோரி மறுசீராய்வு மனு: அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமானத்திற்கு இடைக்கால தடை கோரி மறுசீராய்வு மனு: அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:52 PM
மதுரை: திருச்செந்துார் குமாரபுரத்தில் நடைபெறும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமானத்திற்கு இடைக்கால தடை கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்த உத்தரவை மறுசீராய்வு செய்யக்கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில் அரசு தரப்பு அறிக்கை அளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
துாத்துக்குடி ராம்குமார் ஆதித்யன் தாக்கல் செய்த மறுசீராய்வு மனு: திருச்செந்துார் குமாரபுரத்தில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமானத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிப்பதுடன், ஏற்கனவே தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்ட கீழத்திருச்செந்துார் மாட்டுத்தாவணி பகுதிகளில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்கவும் உத்தரவிடக் கோரி பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தேன்.
இந்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர்களிடம் முறையான அனுமதி பெறாமல் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது ஏற்கத்தக்கதல்ல. எனவே தள்ளுபடி செய்த உத்தரவை மறுசீராய்வு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, “நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அதிகாரிகள் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுவதும் இல்லை, அவர்களை யாரும் கேள்வி கேட்பதும் இல்லை. தனி அரசாங்கம் நடக்கிறது. வட்டாரப் போக்குவரத்துத்துறை அலுவலர்களிடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்ட முறையாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதா என அரசு தரப்பு பதிலளிக்க வேண்டும்,” என உத்தரவிட்டு விசாரணையை 3 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தது.