திருமங்கலத்தில் தொற்று நோய் அபாயம்: கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரால்
திருமங்கலத்தில் தொற்று நோய் அபாயம்: கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரால்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:21 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM
திருமங்கலம்: திருமங்கலம் நகராட்சியில் 27 வார்டுகள் உள்ளன. அனைத்து பகுதி வீடுகளுக்கும் நகராட்சி அலுவலகம் அருகே உள்ள மேல்நிலை தொட்டியில் இருந்து காவேரி மற்றும் வைகை திட்டங்கள் மூலம் குடிணீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
தொட்டியில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் இடத்தில் தொடர்ந்து உடைப்பு ஏற்பட்டதால், முன்சீப் கோர்ட் ரோட்டில் மருத்துவமனை எதிரே பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வழியாக எந்த வாகனமும் செல்ல இயலாத நிலை ஏற்பட்டு இருந்தது. அந்த உடைப்பை சரி செய்ய பள்ளம் தோண்டி, முழுமையாக வேலைகள் முடிக்கப்படாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில் அந்தப் பகுதி சாக்கடை கால்வாய் சேதமடைந்ததால் நகராட்சி அலுவலகம், அம்மா உணவகம், பொதுக் கழிப்பறை பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் மருத்துவமனை எதிரே பள்ளங்களில் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. பள்ளம் உள்ள இடங்களில் திருமங்கலம் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்கும் வால்வுகள் உள்ளன. இதனால் குடிநீர் செல்லும் குழாய்களில் கழிவுநீர் கலக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் இருந்தது.
இந்நிலையில் சில நாட்களாக திருமங்கலம் முழுவதும் விநியோகிக்கும் குடிநீர் துர்நாற்றத்தோடு வருகிறது. இந்த நீரை பயன்படுத்தும் மக்கள் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் குடிநீரில் சாக்கடை கலப்பதை தடுப்பதுடன், பொதுமக்களை நோய் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்ற நகராட்சிக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.