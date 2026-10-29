ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,ல்வணிக கருத்தரங்கு

UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
மதுரை: மதுரை ஆர்.எல். இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸில் 'டி-புஷ்' என்ற தொழில்நுட்ப வணிகக் கருத்தரங்கு நடந்தது.
மதுரை பின்வாலெட் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி குத்புதீன் அஜ்மல், கல்லுாரி இயக்குநர் சுப்ரமணியன், பேராசிரியர் நிதி ஷங்கர் சிங் (இணைய வழியில் பங்கேற்றார்) ஆகியோர் தொழில்நுட்பம், வணிக ஒருங்கிணைப்புகள் குறித்து பேசினர்.
'நிலையான வணிக வளர்ச்சிக்கான டிஜிட்டல் புத்தாக்கம்' என்ற தலைப்பில் நடந்த இக்கருத்தரங்கில், செயற்கை நுண்ணறிவு, தரவுப் பகுப்பாய்வு, தொழில் நுட்பங்கள் மூலம் வணிகச் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துதல், புதிய வணிக உத்திகளை உருவாக்குதல், சந்தைச் சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவெடுத்தல், நிலையான வளர்ச்சியை அடைதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கினர். மேலும்எதிர்கால வணிக சவால்களை எதிர்கொள்ள மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தையும் இக்கருத்தரங்கில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இணை இயக்குநர் புகழேந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.