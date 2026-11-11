ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,ல் சர்வதேச கணக்கியல் தினம்

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ADDED : நவ 10, 2026 07:23 PM
மதுரை: மதுரை ஆர்.எல். இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸில் (ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,) இணையவழியில் சர்வதேச கணக்கியல் தினக் கருத்தரங்கு நடந்தது.
இயக்குநர் சுப்பிரமணியன் வரவேற்றார். ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் ஓஸ்போர்ட் கல்வி நிறுவன அகடமிக் டீன் பிரியந்தா பண்டாரா, ஓமனின் அராப் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி பேராசிரியர் ரங்கராஜன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
'கணக்கியல் துறையின் புதிய பரிணாமம்' என்ற தலைப்பில் பிரியந்தா பண்டாரா, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, நம்பக தன்மை, மாற்றமடைந்து வரும் கணக்கியல் நடைமுறைகள் குறித்து விளக்கினார். ரங்கராஜன், கார்பன் நிதியளிப்பு, கணக்கியல் தொடர்பான கருத்துகளை எடுத்துரைத்தார்.
இதன் மூலம் சர்வதேச கணக்கியல் போக்குகள், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, நிலைத்தன்மை சார்ந்த நிதி அணுகுமுறைகள் குறித்து மாணவர்கள் விரிவாக தெரிந்துகொண்டனர். மாணவர் நாகராஜன் நன்றி கூறினார்.