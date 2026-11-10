ரூ.30 கோடியில் ரோடு சீரமைப்பு பணி

UPDATED : நவ 10, 2026 07:25 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:25 PM
மதுரை:
மதுரை மாநகராட்சியில் ரோடு வசதியை மேம்படுத்த மாநில நிதிக்குழு ஒதுக்கீட்டு நிதியின் கீழ் பத்து வார்டுகளுக்கு ரூ.30 கோடி மதிப்பில் சீரமைப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளன.
வார்டு 9 குறிஞ்சி நகர் முதல் 5 தெருக்கள், பெத்தானி நகர் பகுதியில் புதிய தார் ரோடு ரூ.1.88 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்படவுள்ளது. வார்டு 8ல் மீனாட்சி அம்மன் நகர் பகுதியில் தார் ரோட்டை புதுப்பிக்க ரூ.1.58 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதே வார்டில் செவ்வந்திப்பூ தெரு, ஸ்பிரிங் கம்பெனி ரோடு, வைகை மலர் தெரு ஆகிய இடங்களில் புதிய தார் ரோடுகள் ரூ.99.37 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. வார்டு எண்கள் 40, 41, 70, 87, 88, 91, 93, 100 பகுதிகளிலும் ரோடு சீரமைப்பு பணிகளுக்கான டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. நவ.,25 மாலை 4:00 மணிக்கு டெண்டர் திறக்கப்படும் என மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.