10 ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாத ரோடுகள்: நிம்மதி இழந்த மக்கள்
10 ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாத ரோடுகள்: நிம்மதி இழந்த மக்கள்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:39 PM
ADDED : நவ 11, 2026 07:30 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம் தனக்கன்குளம் ஊராட்சியில் மேட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது விவேகானந்தா நகர். தனக்கன்குளம், திருவள்ளுவர் நகர், பர்மா காலனி மாணவர்கள் அப்பகுதி பள்ளிக்கும், திருநகர், விளாச்சேரிக்கு அப்பகுதி மக்கள் விவேகானந்தா நகர், குறிஞ்சி நகர் வழியாக செல்கின்றனர். திருநகரிலிருந்து நான்கு வழிச்சாலைக்கு செல்லும் வாகனங்களும் விவேகானந்தா நகர் மெயின் ரோடு வழியாகத்தான் செல்கின்றன.
விவேகானந்தா நகர் மெயின் ரோட்டில் பாதி வரை பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள பகுதியில் கற்கள் பெயர்ந்து கிடக்கின்றன. அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் ரோடு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சீரமைக்கப்படாமல் மேடு பள்ளமாக கற்கள் பெயர்ந்தும் கிடக்கின்றன.
அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: விவேகானந்தா நகர் குறுக்கு தெருக்களில் பேவர் பிளாக் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் முக்கிய ரோடாக உள்ள மெயின் ரோட்டில் பாதி வரை அமைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டனர். வாகனங்கள் செல்லும் பொழுது டயர்களில் கற்கள் பட்டு தெறித்து குழந்தைகள் மீது விழுகின்றன. வீடுகளுக்குள்ளும் கற்கள் பறந்து வருகின்றன. ரோட்டில் நடந்து செல்ல சிறுவர்கள் அச்சப்படுகின்றனர். ஆரம்ப சுகாதார நிலைய ரோடு, விவேகானந்தா நகர் மெயின் சாலையில் விடுபட்ட பகுதி ரோட்டையும், பள்ளி வரை மோசமாக உள்ள ரோடுகளையும் விரைவில் சீரமைக்க வேண்டும் என்றனர்.