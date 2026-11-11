வளர்ச்சிடைந்த பாரதத்தில் வங்கிகளின் பங்கு: துணை ஜனாதிபதி பெருமிதம்
வளர்ச்சிடைந்த பாரதத்தில் வங்கிகளின் பங்கு: துணை ஜனாதிபதி பெருமிதம்
UPDATED : நவ 11, 2026 08:20 PM
ADDED : நவ 11, 2026 08:20 PM
மதுரை: ‘‘வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற தொலைநோக்கை நனவாக்குவதில் வங்கித்துறையின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது’’ என துாத்துக்குடியில் நடந்த தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி நிறுவன நாள் விழாவில் ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார்.
துாத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் 105வது நிறுவன நாள் விழா நடந்தது. கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் முன்னிலை வகித்தார். துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.
அவர் பேசியதாவது: தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி 105 ஆண்டுகால பாரம்பரியம் மிக்கது. இன்று 17 மாநிலங்கள், நான்கு யூனியன் பிரதேசங்களில் 632 கிளைகளுடன், 53 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சேவையாற்றி வருகிறது.
பொறுப்பான கடன் வழங்கல், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள், விவசாயிகள், தொழில்முனைவோர், பெண்கள் தலைமையிலான நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு அளித்தல் போன்றவற்றுக்கு டிஜிட்டல் முயற்சிகள் மூலம் நிதியை மேம்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047 என்ற தொலைநோக்கை நனவாக்குவதில் வங்கித் துறையின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றார்.