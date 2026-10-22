‘ரோயிங் ஸ்குவாட்’ போனது ‘பிளையிங் ஸ்குவாட்’ வந்தது: வணிக வரித் துறையில் திடீர் மாற்றம்
‘ரோயிங் ஸ்குவாட்’ போனது ‘பிளையிங் ஸ்குவாட்’ வந்தது: வணிக வரித் துறையில் திடீர் மாற்றம்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
மதுரை: தமிழக வணிகவரித் துறையில் நெடுஞ்சாலைகளில் சரக்குகளுடன் செல்லும் வாகனங்களை சோதனை செய்யும் ‘சுற்றும் படையை’ (ரோயிங் ஸ்குவாட்) ரத்து செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் வர்த்தகர்கள், தொழில் முனைவோர் தங்கள் சரக்குகளை கொள்முதல், விற்றுமுதல் செய்வதற்கு அரசுக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். பலர் பொருட்களை வாகனங்களில் வரிசெலுத்தாமல் கொண்டு செல்வதை கண்காணிக்க வணிகவரித்துறையில் பல ஆண்டுகளாக ‘சுற்றும் படை’ செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் இரு துணை மாநில வரிஅலுவலர்கள் இடம் பெற்று இருப்பர்.
மாநில அளவில் 13 கோட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் 4 சுற்றும் படைகள் இரவு, பகல் 24 மணி நேரமும் ‘ஷிப்ட்’ முறையில் இயங்குகின்றன. இவை சரக்குடன் வரும் வாகனங்களை விரட்டி பிடிப்பதாகவும், பில்லில் எழுத்துப் பிழை போன்ற தவறுகளுக்கும் கடும் அபராதம் விதிப்பதாகவும் இப்படையினர் மீது வர்த்தகர்கள் புகார் தெரிவித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் சமீபத்தில் டில்லியில் நடந்த 57 வது ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டத்தில் ‘எளிமையான வர்த்தகத்தை (பிரீ டிரேடிங்) கடைபிடிக்க உள்ளதாக முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனடிப்படையில் சுற்றும் படையை ரத்து செய்துள்ளனர். சுற்றும் படை போனாலும், இனி கோட்டத்திற்கு ஒரு ‘பறக்கும் படை’ (பிளையிங் ஸ்குவாட்) செயல்படும். அவை பொதுமக்கள், வர்த்தகர்களின் புகார்களின் அடிப்படையில் மட்டும் இணை கமிஷனர் உத்தரவைப் பெற்று பின் களத்தில் இறங்கி சோதனை செய்து, அபராதம் விதிக்கும்.
இதனடிப்படையில் இந்த சுற்றும் படையை ரத்து செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையால் வரிவருவாய் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வது அவசியம் என வணிகவரித்துறையினர் கருதுகின்றனர்.
பாக்ஸ் மேட்டர்
ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையா
வணிக வரித்துறையில் சமீபத்தில் 25 வாகனங்கள் பத்திரப்பதிவுத்துறைக்கு மாற்றப்பட்டது. அப்போதே வணிகவரித்துறையில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது என பேச்சு அடிபட்டது. ஆனால் ‘சுற்றும் படை’ ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் பதிவுத்துறைக்கு வாகனங்கள் தேவைப்பட்டதால் இந்த வாகனங்கள் அங்கு மாற்றப்படுவதாக வணிகவரி உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். வணிகவரித்துறைக்கு வாகனங்கள் தேவைப்படும் பட்சத்தில் புதிதாக வாங்கிக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவித்த அதிகாரிகள், இந்த நடவடிக்கையால் ஆட்குறைப்பு எதுவும் இருக்காது. அதேநேரம் வணிகவரி கமிஷனர் அலுவலகத்தில் உள்ள அதிகபட்ச அதிகாரிகளை இதேதுறையில் பிற பணிகளுக்கு மாற்ற வாய்ப்புள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.