திருக்கோஷ்டியூரில் ரூ.11.50 லட்சம் வழிப்பறி: 7 பேர் கைது; ரூ.10.50 லட்சம் மீட்பு
திருக்கோஷ்டியூரில் ரூ.11.50 லட்சம் வழிப்பறி: 7 பேர் கைது; ரூ.10.50 லட்சம் மீட்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:10 AM
திருக்கோஷ்டியூர்: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புத்தூர் திருக்கோஷ்டியூர் அருகே டூவீலரில் சென்றவரிடம் ரூ. 11.50 லட்சத்தை வழிப்பறி செய்த 7 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். ரூ.10.50 லட்சத்தையும் மீட்டனர்.
திருக்கோஷ்டியூர் கருப்பையா மகன் முத்தையா. இவர் நவ.,7 மதியம் 12:00 மணிக்கு திருப்புத்தூர் செந்தில் மனைவி சரஸ்வதியிடம் இருந்து ரூ.11.50 லட்சத்தை வாங்கி கொண்டு டூவீலரில் திருக்கோஷ்டியூர் சென்றார். காட்டாம்பூரை தாண்டி சென்றபோது, பின்னால் டூவீலரில் சென்ற 3 பேர் முத்தையாவின் டூவீலர் அருகே சென்று, அவரது பணப்பையை வழிப்பறி செய்து தப்பினர். அவர்களை பின் தொடர்ந்து டூவீலரில் முத்தையா சென்றும் கருவேல்குறிச்சி அருகே அவர்கள் தப்பினர்.
இதுகுறித்து திருக்கோஷ்டியூர் போலீசில் சரஸ்வதி புகார் அளித்தார். வழிப்பறி கும்பலை பிடிக்க டி.எஸ்.பி., சண்முகசுந்தரம், இன்ஸ்பெக்டர் மகேஸ்வரி, எஸ்.ஐ., ஹரிகிருஷ்ணன் அடங்கிய தனிப்படையை எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா நியமித்தார். முத்தையா சென்ற வழித்தடங்களில் இருந்த சி.சி.டிவி., கேமரா பதிவுகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
முதலில் முத்தையாவை வழிமறித்தது திருக்கோஷ்டியூர் முத்து மகன் சுந்து (எ) நாச்சிமுத்து 23, ராமன் மகன் புகழேந்தி 26, அனீஸ் 29, என தெரிந்தது. அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் அளித்த தகவல்படி திருக்கோஷ்டியூர் அனீஸ் மனைவி பரமேஸ்வரி 32, தினேஷ் 25, முத்தையா 28, முத்துலட்சுமி 25, ஆகியோரையும் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து ரூ.10.50 லட்சம், டூவீலர்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.