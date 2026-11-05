/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ரூ.137 கோடி கடனுதவி
UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:17 PM
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மதுரை: ஊரக வளர்ச்சி, மகளிர் திட்டம் சார்பில் மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி வளாகத்தில் சுயஉதவிக் குழு மகளிருக்கு கடனுதவி வழங்கும் விழா நடந்தது.
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் 14,649 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ.137 கோடி மதிப்பீட்டில் தொழில் முனைவோருக்கான வங்கி நிதி இணைப்பு ஆணை வழங்கப்பட்டது. கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ்குமார், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கோபிசன், கல்லாணை, மகளிர் திட்ட இணை இயக்குநர் சுரேஷ் கலந்து கொண்டனர்.