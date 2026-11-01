மதுரையில் ரூ.20 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்

ADDED : அக் 31, 2026 07:56 PM
மதுரை: மதுரையில் டூவீலரில் வந்த இரு லோடுமேன்களிடம் ரூ.20 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மதுரை தத்தனேரி பகுதியில் இன்று (அக்.,31) மாலை செல்லுார் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது காளவாசல் பகுதியில் லோடுமேன்களாக இருக்கும் நசுருதீன் 35, குணசீலன் 27, ஒரே டூவீலரில் வந்தனர். டூவீலரை போலீசார் சோதனையிட்ட போது ரூ.20 லட்சம் இருந்தது. அவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் கூறியதால் சந்தேகப்பட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
விசாரணையில், அனுப்பானடியைச் சேர்ந்த நசுருதீனின் அண்ணன் நாசர் என்பவர் பணத்தை கொடுத்து அனுப்பியது தெரிந்தது. நாசரை போலீசாரால் தொடர்பு கொள்ள முடியாததால் வருமான வரித்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். நேற்றிரவு வரை நசுருதீனிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது: நாசர் கொடுத்த பணத்துடன் பிபீகுளத்தில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு நசுருதீன் சென்றபோது துணைக்கு குணசீலனையும் அழைத்து வந்துள்ளார். அவரிடம் பணம் விஷயத்தை தெரிவிக்கவில்லை. நசுருதீனிடம் ‘ஒருவர் உனக்கு போன் செய்துவிட்டு சந்திப்பார். அவரிடம் இந்த பார்சலை கொடுத்துவிடு’ என நாசர் தெரிவித்துள்ளார். அதற்குள் போலீஸ் சோதனையில் பணம் சிக்கியது. நாசரிடம் விசாரித்தால்தான் முழு விபரங்கள் தெரியவரும் என்றனர்.