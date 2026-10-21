அரசு மருத்துவமனையில் எச்.ஐ.வி., பாதிப்பு ரத்தம் தாய், குழந்தைக்கு ரூ.40 லட்சம் இழப்பீடு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
அரசு மருத்துவமனையில் எச்.ஐ.வி., பாதிப்பு ரத்தம் தாய், குழந்தைக்கு ரூ.40 லட்சம் இழப்பீடு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 16, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 15, 2026 07:14 PM
மதுரை: திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் எச்.ஐ.வி., தொற்றுள்ள ரத்தம் ஏற்றப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட தாய், குழந்தைக்கு ரூ.,40 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
ஒரு பெண் பிரசவத்திற்காக திருச்சி மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவருக்கு ரத்தம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. அங்குள்ள ரத்த வங்கியிருந்து பெறப்பட்ட ரத்தம் பெண்ணிற்கு செலுத்தப்பட்டது. கவனக்குறைவாக எச்.ஐ.வி., தொற்றுள்ள ரத்தம் செலுத்தப்பட்டது உறுதியானது.
பாதிக்கப்பட்ட பெண், ''தனக்கும், குழந்தைக்கும் தலா ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க தமிழக சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்,'' என, உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
நீதிபதி சி.சரவணன் விசாரித்தார். மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் அன்னி அபிநயா ஆஜரானார்.
நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
மருத்துவமனை டீன், டான்சாக்ஸ் திட்ட இயக்குனர் தாக்கல் செய்த பதில் மனு மூலம் மனுதாரருக்கு செலுத்திய ரத்தம் நோய் தொற்றுள்ளது. அதன் விளைவாக மனுதாரரும், அவரது குழந்தையும் எச்.ஐ.வி., யால் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பது உறுதியாகிறது.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் பரதன் அளித்த உத்தரவாதத்தின்படி மனுதாரர் மற்றும் அவரது குழந்தைக்கு தலா ரூ.,20 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும்.
குழந்தைக்குரிய தொகையை ஒரு தேசியமய வங்கியில் அல்லது தபால் அலுவலகத்தில் நிரந்தர வைப்பு திட்டத்தில் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். அக்குழந்தை உரிய பருவ வயதை அடைந்ததும் தொகை, அதற்கான வட்டியை பெற்றுக்கொள்ள உரிமை உண்டு. குழந்தையின் நலன் அல்லது அவசர தேவைக்காக ஏதேனும் தொகை தேவைப்பட்டால், மனுதாரர் இந்நீதிமன்றத்தை அணுகி நிவாரணம் தேடலாம். இது கருணை அடிப்படையில் வழங்கப்படும் தொகையாக கருதப்படும்.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் பரதன் மற்றும் அவருக்கு உதவிய சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் பார்த்திபன் மேற்கொண்ட முயற்சியை இந்நீதிமன்றம் பாராட்டுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.