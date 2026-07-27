ரூ. 6150 கோடியில் மழைநீர், பாதாள சாக்கடை பிரச்னைக்கு தீர்வுகாண திட்டம்
ரூ. 6150 கோடியில் மழைநீர், பாதாள சாக்கடை பிரச்னைக்கு தீர்வுகாண திட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:21 AM
மதுரை: மழைநீர் தேங்குவது, பாதாளச் சாக்கடை (யு.ஜி.டி.,) பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணவும், வைகை கூட்டுக் குடிநீர் உட்பட திட்டங்களை புனரமைக்கவும் ரூ.6,150 கோடிக்கான கருத்துவை தமிழக அரசுக்கு மதுரை மாநகராட்சி அனுப்பியுள்ளது.
கமிஷனர் கவுரவ் குமார் வார்டுகள் ஆய்வை தீவிரப்படுத்தி வருகிறார். சிறிய மழை பெய்தாலும் ரோட்டில் தண்ணீர் தேங்கி போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் பல ஆண்டு பிரச்னை, பழைய 72 வார்டுகளின் பாதாளச் சாக்கடை கட்டமைப்பும் மாநகராட்சிக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளவை போன்ற விஷயங்கள் கமிஷனர் கவனத்திற்கு வந்தன.
முந்தைய ஆட்சியில் கருத்துரு பாதாளச் சாக்கடை கட்டமைப்பை மேம்படுத்த ஏற்கனவே தனியார் நிறுவனம் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்தது. இதுபோல் மழைநீர் தேங்கும் இடங்களும் கண்டறியப்பட்டன.
நகரில் புதிய மழைநீர் வடிகால்கள் ஏற்படுத்தி அருகே உள்ள கால்வாய்களில் இணைக்க ரூ.3 ஆயிரம் கோடியும், 72 வார்டுகளின் பாதாளச் சாக்கடை கட்டமைப்பை மேம்படுத்த ரூ. 3,100 கோடிக்கான கருத்துருக்கள் முந்தைய ஆட்சியில் அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
இத்துடன் கமிஷனர் ஆய்வு எதிரொலியாக, வைகை கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் 1, திட்டம் 2, மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்ட், ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட், திருப்பரங்குன்றம் பஸ் ஸ்டாண்ட், மார்க்கெட், செல்லுார் மார்க்கெட் புனரமைப்பது, பள்ளிகளில் புதிய வகுப்பறைகள் ஏற்படுத்த ரூ.60 கோடிக்கும் மேலான மதிப்பீட்டில் கருத்துரு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாறும் சாக்கடை கட்டமைப்பு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது: நகரில் மழைநீர் தேங்கி பிரச்னை ஏற்படுத்தும் 189 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. புதிய மழைநீர் வடிகால்கள் அமைத்து தண்ணீரை அருகே உள்ள கால்வாய்களில் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பாதாளச் சாக்கடை கட்டமைப்பை மாற்றி பெரிய அளவில் புதிய குழாய்கள் இணைக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான கருத்துரு ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டது.
கமிஷனர் முயற்சியால் தற்போது முதற்கட்டமாக ரூ.23 கோடி சிறப்பு ஒதுக்கீடு கிடைத்துள்ளது. மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றியுள்ள மேலவெளி வீதிகளில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் பணிகள் நடக்கவுள்ளன. பாதாளச் சாக்கடை புனரமைப்பு திட்டத்தில் அதிக உந்து சக்தியுள்ள மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டு பம்பிங் ஸ்டேஷன்கள் நவீனப்படுத்தப்படவுள்ளன.
இதுதவிர ரூ.44 கோடியில் வைகை கூட்டுக்குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மேம்படுத்தப்படவுள்ளன. மேல்நிலைத் தொட்டிகள் ஏற்படுத்துதல், ஏணிகள் அமைப்பது உள்ளிட்ட பணிகள் நடக்கவுள்ளது என்றனர்.