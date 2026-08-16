/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பணிப்பாதுகாப்பு சட்டம் ‘பெரா’ வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:40 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: ‘‘அரசு அலுவலர்களுக்கு பணிப்பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்’’ என, வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் சங்க கூட்டமைப்பு (பெரா) வலியுறுத்தியுள்ளது.
மாநில தலைவர் பூபதி, பொதுச் செயலாளர்கள் குமார், சங்கரலிங்கம் கூறியதாவது: துாத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு தாலுகாவில் குறுவட்ட அளவர் மகேஷை, சில நில உரிமையாளர்கள் தாக்கியுள்ளனர். ஆனால் மகேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சட்டம், நிர்வாகத்தின் மீதான நம்பிக்கையை பாதிக்கும். இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் அரசு அலுவலர்களின் பணி பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்குகிறது. அவர் மீதான வழக்கை உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும். அரசு அலுவலர்களுக்கு பணிப்பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.