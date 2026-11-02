'கணக்கெடுப்பு' ஆசிரியர்களுக்கு இன்னும் காசு வந்து சேரலயே: கவனிப்பரா கலெக்டர், கமிஷனர்
'கணக்கெடுப்பு' ஆசிரியர்களுக்கு இன்னும் காசு வந்து சேரலயே: கவனிப்பரா கலெக்டர், கமிஷனர்
UPDATED : நவ 01, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:32 PM
மதுரை: மதுரையில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களுக்கு அதற்கான மதிப்பூதியம் கிடைக்கவில்லை என புலம்புகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முதற்கட்ட பணிகள் ஆக.1 முதல் செப்டம்பர் 2ம் வாரம் வரை வீடுகள் கணக்கெடுப்பு நடந்தது. இதற்காக நகரில் 2031 கணக்கெடுப்பாளர்கள், 341 மேற்பார்வையாளர் உட்பட மாவட்டத்தில் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். ஒரு வீடு கணக்கெடுக்க 33 கேள்வி கேட்டு பதில் பெறப்பட்டது.
இப்பணியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு தலா ரூ.10 ஆயிரத்து 200, மேற்பார்வையாளருக்கு தலா ரூ.15 ஆயிரம் மதிப்பூதியம் வழங்க வேண்டும். ஆனால் முதற்கட்ட பணிகள் முடிந்து இரண்டு மாதங்களை கடந்தும் இதுவரை மதிப்பூதியம் கிடைக்கவில்லை.
ஆசிரியர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மேற்பார்வையாளர், 6 கணக்கெடுப்பாளர் என்ற அடிப்படையில் குழுவாக இணைந்து பணியில் ஈடுபட்டோம். ஒரு ஆசிரியருக்கு 200 வீடுகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை மீறி 300க்கும் மேல் ஒதுக்கப்பட்டன. சவாலாக இருந்தும் உரிய நேரத்தில் பணியை நிறைவு செய்தோம். பிற மாவட்டங்களில் பணிக்கான மதிப்பூதியம் வழங்கப்பட்ட நிலையில் மதுரையில் இதுவரை வழங்கவில்லை. கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, கமிஷனர் கவுரவ்குமார் விரைவில் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றனர்.