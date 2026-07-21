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﻿ வாட்டும் வெயிலால் வாடும் மரக்கன்றுகள்

﻿ வாட்டும் வெயிலால் வாடும் மரக்கன்றுகள்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:42 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:42 AM

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வாடிப்பட்டி: வாடிப்பட்டி அருகே நான்கு வழிச் சாலையோரம் நடவு செய்த மரக்கன்றுகளுக்கு தண்ணீர் வினியோகிக்காத தால் கருகி வருகின்றன.

வாடிப்பட்டி கோட்டூர் சாமி கூறியதாவது:

அய்யங்கோட்டை, வடுக பட்டி, கட்டகுளம் பிரிவு இடையே சில நாட்களுக்கு முன் 100க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் நடப்பட்டன. குழியில் நடவு செய்த மரகன்றுகளுக்கு தண்ணீர் விடவில்லை. இதனால் கன்றுகள் கருகி வருகின்றன. இப் பகுதியில் அவ்வப்போது மரகன்றுகள் நடுவதும், பராமரிக்காமல் விடுவதும் தொடர்கிறது.

கோடை வெயிலில் தண்ணீர் ஊற்றினாலே மரக்கன்றுகளை காப்பாற்றுவது கஷ்டம். இங்கும் மரக்கன்று களை நட்டு போட்டோ எடுத்து கடமையாற்றி உள்ளனர். ஆனால் முறையாக பராமரிக்க மறந்து போயினர். தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை கணக்கு காட்டுவதற்காகவே மரக்கன்றுகள் நடவுசெய்வதாக தெரிகிறது. மரக்கன்றுகளை காப்பாற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

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