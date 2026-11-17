குன்றத்து கோயிலில் சஷ்டி தேரோட்டம் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொடியேற்றம்: நவ. 24ல் மலை மேல் மகா தீபம்
குன்றத்து கோயிலில் சஷ்டி தேரோட்டம் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொடியேற்றம்: நவ. 24ல் மலை மேல் மகா தீபம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:38 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் இன்று (நவ.,16) கந்த சஷ்டி திருவிழா நிறைவு தேரோட்டம், கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொடியேற்றம் நடந்தது.
திருத் தேரோட்டம்:
காலை 7:00 மணிக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானையுடன் தங்கமயில் வாகனத்தில் சட்டத் தேரில் எழுந்தருளினார். விரதம் இருந்த பக்தர்கள் வடம் பிடித்து தேரை இழுக்க ரத வீதிகள், கிரிவலம் சென்று கோயில் முன் தேர் நிலை நிறுத்தப்பட்டது. கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள மயிலுக்கு அபிஷேகம் நடந்தது. பக்தர்கள் காப்புகளை கழற்றி விரதம் முடித்தனர்.
மாலை 3:00 மணிக்கு மூலவர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு தங்கக் கவசம் சாத்துப்படியானது. 108 படி அரிசியால் தயிர் சாதம் படைத்து, காய்கறிகள், பழங்கள், அப்பம், இளநீர், வடை, வெற்றிலை பாக்கு வைத்து பாவாடை தரிசனம் நடந்தது. மற்ற மூலவர்கள் கற்பக விநாயகர், சத்தியகிரீஸ்வரர், துர்க்கை அம்மன், பவளக்கனிவாய் பெருமாளுக்கு வெள்ளிக் கவசங்கள் சாத்துப்படியானது. இரவு வீதி உலாவில் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானை அருள் பாலித்தனர். அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் சண்முகசுந்தரம், துணை கமிஷனர் செல்வி ஏற்பாடு செய்தனர்.
தீபத்திருவிழா கொடியேற்றம்
இன்று காலை சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானை சர்வ அலங்காரத்தில் கொடிக் கம்பம் முன்பு எழுந்தருளினர். காலை 7:20 மணிக்கு சிவாச்சாரியார்கள் கொடியேற்றினர். பட்டுத் துணி, மா இலை, தர்ப்பை புல் வைத்து கொடி கம்பத்தில் கட்டினர். பால் உள்பட பல்வகை திரவிய அபிஷேங்கள் நடந்தது. திருவிழா நம்பியார் சிவாச்சாரியாருக்கு பரிவட்டம் கட்டப்பட்டது.
இன்று முதல் நவ. 25வரை தினமும் காலை சிம்மாசனம், தங்கச்சப்பரம், சப்பரம், விடையாத்தி சப்பரத்திலும், இரவில் தங்கமயில், வெள்ளி பூதம், அன்னம், சேஷம், வெள்ளி ஆட்டுக்கிடாய், தங்கக் குதிரை, காமதேனு வாகனங்களில் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானையும் எழுந்தருளி வீதி உலாவில் அருள்பாலிப்பர்.
நவ. 21ல் சைவ சமய ஸ்தாபித வரலாற்று லீலையில் பஞ்சமூர்த்திகள் புறப்பாடு, நவ. 22 காலையில் கங்காளநாதர் சுவாமி புறப்பாடு, மாலையில் நடராஜ மூர்த்தி, சிவகாமி அம்பாளும், காமதேனு வாகனத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானை வீதி உலாவில் அருள்பாலிப்பர்.
மலையில் மகாதீபம்
நவ. 23காலையில் நடராஜர், சிவகாமி அம்மன் புறப்பாடு, இரவு 7:15 மணிக்கு பட்டாபிஷேகம், நவ. 24 காலையில் தேரோட்டம், மாலையில் மலைமேல் மஹா தீபம், இரவு சொக்கப்பனை தீபக் காட்சி, நவ. 25ல் தீர்த்த உற்ஸவம் நடக்கிறது.