குறுந்தொழில்களை சிறுதொழில்களாக மாற்ற திட்டம்: அமைச்சர் மதன் ராஜா தகவல்
குறுந்தொழில்களை சிறுதொழில்களாக மாற்ற திட்டம்: அமைச்சர் மதன் ராஜா தகவல்
UPDATED : அக் 15, 2026 02:17 AM
ADDED : அக் 14, 2026 06:17 PM
மதுரை: ''தமிழகத்தில் 95 சதவீதமுள்ள குறுந்தொழில்களை சிறுதொழில்களாக மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக '' மதுரையில் நடந்த அறிவுசார் சொத்துரிமை விழிப்புணர்வு கண்காட்சியில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் (எம்.எஸ்.எம்.இ.,) துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா கூறினார்.
அவர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் இதுவரை 70 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளோம். இன்னும் அதிக பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற திட்டமிட்டுள்ளோம். பேம் டி.என்., மூலம் நிறைய புதுமையான பொருட்கள் தயாரிப்பை தொழில்முனைவோர், கல்லுாரி மாணவர்கள் உருவாக்குகின்றனர். கண்டுபிடிப்பு நிலையிலேயே அவர்களின் முயற்சி நின்றுவிடுகிறது. அந்த கண்டுபிடிப்பை அடுத்த கட்ட தொழில்முனைவுக்கான தளமாக மாற்ற வேண்டும்.
எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை 2026 பட்ஜெட்டில் நிறைய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அரசு, தனியார் பங்களிப்புடன் 18 சிட்கோ அறிவிப்புகள் வந்துள்ளன. பெண் தொழில்முனைவோருக்கு மட்டும் 10 சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகள் செயல்பட உள்ளன. அடுத்தடுத்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டு திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்துவிடும். குறுந்தொழில் நிறுவனங்களை அடுத்த கட்ட சிறுதொழில் நிறுவனமாக மாற்ற தமிழக அரசு உதவுகிறது.
கடந்த நான்காண்டுகளாக நிறைய இடங்களில் மூலதன மானியம் (கேபிட்டல் சப்சிடி) வழங்கப்படவில்லை. முதல்வர் விஜயிடம் தெரிவித்த உடனே ரூ.1500 கோடிக்கு அனுமதி வழங்கினார். முதல்கட்டமாக ரூ.600 கோடி மானியம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்களிடம் மின்கொள்முதல் செய்வதற்கு அமைச்சர் நிர்மல்குமாருடன் ஆலோசித்து உள்ளோம்.
இவ்வாறு கூறியவரிடம் 'மின்தடையால் தொழில் துறை பாதிக்கப்படுகிறதே' என பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டதற்கு 'எம்.எஸ்.எம்.இ., துறை சார்ந்த சந்தேகங்களை கேளுங்கள்' என்றார்.
கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ்குமார், துணைமேயர் நாகராஜன், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கல்லாணை, கோபிசன், மத்திய அரசின் 'ராம்ப்' திட்ட அலுவலர் தீனதயாளன், எம்.எஸ்.எம்.இ., டி.எப்.ஓ., இயக்குநர் தயாளன், பேம் டி.என்., பொதுமேலாளர் வெங்கடேசன், மாவட்ட தொழில் மைய பொதுமேலாளர் கணேசன் கலந்து கொண்டனர். புவிசார் குறியீடு பெற்ற உற்பத்தி பொருட்கள் கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டிருந்தன.