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அறிவியல் கண்காட்சி

அறிவியல் கண்காட்சி

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:17 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:17 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM

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திருப்பரங்குன்றம்: மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லுாரி கணினி அறிவியல் துறை சார்பில் பள்ளி மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளின் கண்காட்சி நடந்தது. தலைவர் விஜயராகவன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ஸ்ரீதர், பொருளாளர் ஆழ்வார்சாமி, முதல்வர் ராமசுப்பையா, இயக்குநர் பிரபு முன்னிலை வகித்தனர். சேதுபதி பள்ளி ஆசிரியர் கோவிந்தராஜ் பேசினார். கணினி அறிவியல் துறைத் தலைவர் கார்த்திகா, உதவிப் பேராசிரியர்கள் பொன்காயத்திரி தேவி, மதுமிதா ஒருங்கிணைத்தனர். 35 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 235 மாணவர்களின் அறிவியல் படைப்பாற்றல் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றன.

இயற்பியல் சங்கம் துவக்க விழா

அவனியாபுரம்: சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லுாரியில் இயற்பியல் சங்கம் துவக்க விழா முதல்வர் சந்திரன் தலைமையில் நடந்தது. இயற்பியல் சங்க இணைச் செயலாளர் மாணவி ரோபனா வரவேற்றார். மதுரைக் கல்லுாரி இயற்பியல் துறை இணைப் பேராசிரியர் கவிதா 'வகுப்பறைக்கு இயற்பியல், அறிவு, நிறன், புதுமை மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை இணைத்தல்' என்ற தலைப்பில் பேசினார். துறைத் தலைவர் மினிமாலா ஒருங்கிணைத்தார். சங்கத் தலைவர் மாணவர் ஹரிஹரன் நன்றி கூறினார்.

நினைவு கருத்தரங்கம்

மதுரை: செந்தமிழ்க் கல்லுாரியில் தமிழறிஞர் இளங்குமரனார் நினைவு கருத்தரங்கம் நான்காம் தமிழ்ச் சங்க செயலாளர் மாரியப்பமுரளி தலைமையில் நடந்தது. பேராசிரியர் வேணுகா வரவேற்றார். முதல்வர் சாந்திதேவி பேசினார். யாதவர் கல்லுாரி தமிழ் உயராய்வு மைய முன்னாள் தலைவர் ராமசாமி, புரட்சிப் பாவலர் மன்றத் தலைவர் வரதராஜன், அருப்புக்கோட்டை அரசு கலைக் கல்லுாரி தமிழ்த்துறை உதவி பேராசிரியர் ராஜமோகன் பேசினர். 'காப்பியங்களில் கதையியலும் அழகியலும்' என்ற தலைப்பில் கல்லுாரி துணை முதல்வர் சுப்புலட்சுமி, 'தொல்காப்பியமும் கதையியல் மரபும்' என்ற தலைப்பில் தியாகராஜர் கல்லுாரி தமிழ்த்துறை இணைப் பேராசிரியர் கற்பகம் ஆகியோர் பேசினர். கல்லுாரி செயலாளர் தசரதராமன் சான்றிதழ் வழங்கினார். பேராசிரியர் பூங்கோதை நன்றி கூறினார்.

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு

மதுரை: செனாய் நகர் சேவாலயம் மாணவர் இல்லத்தில் வழிகாட்டி மனிதர்கள் அறக்கட்டளை சார்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு நடந்தது. அறக்கட்டளை நிறுவனர் மணிகண்டன் உறுதிமொழி வாசித்தார். மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது. விடுதி செயலாளர் சீனிவாசன், பொறுப்பாளர் கார்த்தி, அல்அமீன் பள்ளி தலைமையாசிரியர் ஷேக் நபி, ஆனையூர் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் ஹரிபாபு, மரங்கள் மீட்பாளர் மணிகண்டன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

பிறந்த நாள் விழா

உசிலம்பட்டி: நாடார் சரஸ்வதி துவக்கப் பள்ளியில் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் மதன்பிரபு வரவேற்றார். காமராஜர் காலை உணவுத்திட்டம் பெயர் பலகையை எம்.எல்.ஏ., விஜய் திறந்து வைத்து பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் தேவி முன்னிலை வகித்தார். கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். ஆசிரியர் செல்வி நன்றி கூறினார்.

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