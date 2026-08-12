ரத்ததான முகாம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:57 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
பேரையூர்: சேடபட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஏழுமலை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சார்பாக ரத்த தான முகம் நடந்தது. தலைமையாசிரியர் செந்தில்வேல் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார் துவக்கி வைத்தார். முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் ரத்த தானம் செய்தனர். ஏற்பாடுகளை நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அலுவலர் பிரபு செய்தார்.
--
ஆண்டு விழா
பேரையூர்: டி.கல்லுப்பட்டி காந்தி நிகேதன் ஆசிரமத்தில் அமைந்துள்ள காந்தி நிகேதன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆண்டு விழா நடந்தது. பேராசிரியர் வெங்கடசாமி, ஓய்வு போலீஸ் அதிகாரி பாண்டியன், சி.இ.ஓ., தயாளன், மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார், ஆசிரமம் செயலாளர் ராகவன், சேர்மன் ரகுபதி நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன், சண்முகசுந்தரம், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
---
திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி
வாடிப்பட்டி: பொட்டுலுப்பட்டி காந்திஜி ஆரம்ப பள்ளியில் நிறுவனர் பொன்னுத்தாய் நினைவு தினம் மற்றும் 75ம் ஆண்டை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு மூன்று நாள் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி முகாம் நடந்தது. பள்ளிச் செயலர் நாகேஸ்வரன் துவக்கி வைத்தார். தலைமை ஆசிரியை வெங்கடலட்சுமி முன்னிலை வகித்தார். சிற்பி சரண்ராஜ் மாணவர்களுக்கு களிமண்ணில் உருவம், பொம்மை செய்ய பயிற்சி அளித்தார். வடக்கம்பட்டி ஜெயக்குமார் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், குழு நாடகங்கள், நாடக ஆசிரியர் செல்வம் நாடகம், ஓவியம், நாட்டுப்புற கலைகள், பொம்மலாட்டம் பயிற்றுவித்தார். ஆசிரியர்கள் ஆசிர்வாதம் பீட்டர், எஸ்தர் டார்த்தி, ஜான் பெட்ரிக் ஒருங்கிணைத்தனர். ஆசிரியர் ராஜா செல்வம் நன்றி கூறினார்.
--