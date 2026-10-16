பள்ளி, கல்லுாரி செய்திகள்

UPDATED : அக் 16, 2026 07:54 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:46 AM
கருத்தரங்கம்
மதுரை: தியாகராஜர் கல்லுாரியில் தெ.பொ.மீனாட்சிசுந்தரனார் 125வது பிறந்த நாள் கருத்தரங்கம் நடந்தது. முதல்வர் பாண்டிய ராஜா தலைமை வகித்தார். சாகித்ய அகாடமி தென்மண்டல செயலாளர் சண்முகானந்தன் வரவேற்றார். தமிழ் ஆலோசனைக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் தாமோதரன் கட்டுரைத்தொகுப்பு நுால் வெளியிட்டார். பேராசிரியர்கள் ரேணுகாதேவி, கோவிந்தராஜன், முனீஸ்மூர்த்தி, அருள்மொழி, சிங்காரவேலன், சங்கரேஸ்வரி கட்டுரைகள் சமர்ப்பித்தனர்.நிறைவு விழாவில் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் காந்திதுரை தலைமை வகித்தார். பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன்,பேராசிரியர் கற்பகம் பேசினர். பேராசிரியர் மோகனா ஒருங்கிணைத்தார். கல்லுாரி தமிழ் உயராய்வு மையம், சாகித்ய அகாடமி அமைப்பு ஏற்பாடு செய்தன.
முப்பெரும் விழா
மதுரை: மதுரைக் கல்லுாரியில் முப்பெரும் விழா முதல்வர் சேவியர் தலைமையில் நடந்தது. சுயநிதிப் பிரிவு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் நாகராஜன் முன்னிலை வகித்தார். முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள், ஐ.ஏ.எஸ்., தேர்வு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி, உள்ளத்தின் குரல் நுால் வெளியீடு நடந்தது. யோகா ஆசிரியர் தேவதாஸ் காந்தி நுால் வெளியிட்டார். ஜெயக்கொடி நுால் ஆய்வுரை செய்தார். ஹேமாமாலினி, சமூக சேவையாளர் இல. அமுதன், கலாம் கனவு இயக்கம் நிறுவனர் ராஜா, அரிமா ரத்தீஷ் பாபு, ஐ.ஏ. எஸ். அகாடமி இயக்குனர் ஆதி ஸ்ரீமுருகன், பாஸ்கரன் ஆகியோர் பேசினர். நிகழ்ச்சிகளை நேதாஜி சுவாமிநாதன் ஒருங்கிணைத்தார்.
பயிலரங்கம்
திருப்பரங்குன்றம்: மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லுாரி சுயநிதிப் பிரிவு வணிகவியல் கணினி பயன்பாட்டுத் துறை சார்பில் ‘தொழில்நுட்ப உலகில் புதிய பாதை காட்டும் யு.ஐ., யு.எக்ஸ். வடிவமைப்பு’ என்னும் தலைப்பில் பயிலரங்கம் நடந்தது. தலைவர் விஜயராகவன், செயலாளர் ஸ்ரீதர், முதல்வர் ராமசுப்பையா, சுயநிதிப் பிரிவு இயக்குனர் பிரபு முன்னிலை வகித்தனர். மாணவர் யூசுப் வரவேற்றார். உதவிப் பேராசிரியர் கீர்த்திகா அறிமுக உரையாற்றினார். தொழில்நுட்ப பயிற்சியாளர் லிங்கேஸ்வர் பயிற்சி அளித்தார். மாணவி அமிர்தா நன்றி கூறினார்.
பனை மர விதை நடும் பணி
நாகமலை: வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லுாரியின் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் சார்பில் ஐந்தாயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி நடந்தது. சம்பக்குடி, கிழானேரி, வடிவேல்கரை, புதுக்குளம் கிராமங்களின் குளம், கண்மாய்களின் கரைகளில் பனை விதைகள் நடப்பட்டன. முதல்வர் பாலமுருகன், துணை முதல்வர் மணிமாறன், தேர்வாணையர் கார்த்திகை செல்வம், திட்ட நெறியாளர் முரளி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். போதைப் பொருள் ஒழிப்பு திட்ட நிறுவனர் கர்ணன், திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பாண்டி துவக்கி வைத்தனர். ஏ.பி.டி.ஓ., முத்துக்கிருஷ்ணன், ஊராட்சி செயலாளர் ரேவதி, ஊராட்சி அலுவலர் கண்ணன், மாவட்ட பொறுப்பாளர் முனியாண்டி பங்கேற்றனர். திட்ட அலுவலர்கள் சதீஷ் கண்ணன், குமரேசன், ஆனந்த், சந்திரன், தர்மராஜா, சுபவிவேக், சுமதி ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
சைபர் கிரைம் விழிப்புணர்வு
சோழவந்தான்: அரசு பெண்கள், நாச்சிகுளம் ஆதிதிராவிடர், விவேகானந்தா மெட்ரிக், கருப்பட்டி உயர்நிலை பள்ளிகளில் சைபர் கிரைம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. சோஷியல்மீடியா பாதுகாப்பு, ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், இணையதள ஏமாற்றுதல், போலி கல்வி உதவித்தொகை, பகுதிநேர வேலைவாய்ப்பு, பரிசு, முதலீட்டு திட்டங்கள், அவற்றிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வது, அலைபேசிகளை பாதுகாப்பாக உபயோகிப்பது, ஓ.டி.பி., சுய விவரங்களை பாதுகாப்பது, 'எம். கவாச்-2' செயலியை பயன்படுத்துவது குறித்து சைபர்கிரைம் போலீஸ் பிரபாகரன் விளக்கினார். எஸ்.ஐ., சண்முகவேலு முன்னிலை வகித்தார். மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
கருத்தரங்கு
மதுரை: யாதவா கல்லுாரி தமிழ்த்துறை சுயநிதிப்பிரிவு சார்பில் 'மகிழ்வித்து மகிழ்' என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு நடந்தது. முதல்வர் ராஜு தலைமை வகித்து பேசுகையில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது ஒரு கலை. அன்பை பகிர்ந்து கொள்வதால் மகிழ்ச்சி பல மடங்காகப் பெருகும் என்றார். செயலாளர் கண்ணன் முன்னிலை வகித்தார். தலைவர் வெங்கடாஜலபதி, துணை முதல்வர் கிருஷ்ணவேணி, இயக்குநர் ராஜகோபால் பேசினர். தமிழ்த்துறைத் தலைவர் பாஸ்கரன் தொடக்கவுரையாற்றினார். முன்னாள் பேராசிரியர் முருகராஜ், ஆசிரியர் சண்முகதிருக்குமரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.மாணவி ஜீவிதா வரவேற்றார். தமிழ்த்துறை சுயநிதிப்பிரிவு பேராசிரியர்கள் ஏற்பாடு செய்தனர். மாணவி தேவதர்ஷினி நன்றி கூறினார்.
நுால் வழங்கும் விழா
திருமங்கலம்: விடத்தக்குளம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு திருக்குறள் நுால் வழங்கும் விழா நடந்தது. மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்து திருக்குறளின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேசினார். மதுரை திருக்குறள் வளர்ச்சி பட்டறை நிறுவனர் விசுவநாததாசன் மாணவர்களுக்கு நுால்களை வழங்கினார். தலைமை ஆசிரியர் கணேசன் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டனர். ஆசிரியர் கலைச்செல்வி நன்றி கூறினார்.
தேசியக்கருத்தரங்கம்
பெருங்குடி: சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லுாரி முதுகலை ஆங்கிலத் துறை சார்பில் ‘மானுட யுகக் கதையாடல்கள், வேர்களிலிருந்து கணினிக் குறியீடுகள் வரை’ என்ற தலைப்பில் 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கு நடந்தது. 132 பேராசிரியர்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்தனர். திருச்சி தேசியத் தொழில் நுட்பக் கழக பேராசிரியர்கள் வினோத் பாலகிருஷ்ணன், சத்யராஜ் வெங்கடேசன், நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை பேராசிரியர் வாசுகி பேசினர். பேராசிரியர்கள் மகாராஜன், ரெஜினி ஒருங்கிணைத்தனர்.