/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பஸ் சக்கரம் காலில் ஏறி பள்ளி சிறுவன் காயம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:48 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:43 PM
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திருமங்கலம்:கள்ளிக்குடி அருகே டி.
வளையங்குளத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் திருமங்கலம் மேலக்கோட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்து துாம்பகுளம் செல்லும் அரசு பஸ்ஸில் முன்பகுதியில் நின்றபடி வளையங்குளத்திற்கு சென்றுள்ளார். மதுரை விருதுநகர் நான்கு வழிச்சாலையில் சமத்துவபுரத்தில் இருந்து அரசபட்டி செல்லும் ரோட்டில் உள்ள ரயில்வே கிராசிங்கில் பஸ் கடக்கும்போது படியிலிருந்து தவறி விழுந்துள்ளார். இதில் பஸ்ஸின் பின்பக்க டயர் ஏறி இறங்கியதில் சிறுவனுக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டது. கள்ளிக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.